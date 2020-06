Tilbage på gymnasiet

I første omgang var det afgangsklasserne i form af 3G'eren og andetårs Hf'erne, som fik lov til at møde op på, så de kunne gøre deres uddannelse færdig og tage deres eksaminer. På det tidspunkt var afstandskravene på to meter, så gymnasiet havde svært ved at finde plads til de 390 elever, det drejede sig om.

Gymnasiets rektor Henrik Nevers var i midten af maj bekymret over at eleverne fra de yngste årgange stadig ikke havde lov til at komme tilbage til undervisningen. Bekymringen gik blandt andet på, at det var svært at holde motivationen oppe og nogle af eleverne kunne begynde at droppe uddannelsen.