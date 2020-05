Tilbage efter corona-pausen: Byrødder glade for gensynet

Op langs væggen

Siden corona-lukningen fra 11. marts har næsten alle møder i kommunen været afviklet visuelt, og det giver slet ikke de samme muligheder for at diskutere sig frem til andre og nye løsninger.

Mødet blev dog afviklet på en måde, så kun partiernes gruppeformænd sad fremme ved det store ovale mødebord. Alle de øvrige medlemmer sad pænt ude langs væggen for at sikre tilstrækkelig afstand.

Når et af medlemmerne så fik ordet, gik de frem til mødebordet og mikrofonen.

Tuncay Yilmaz (S) var godt tilfreds med, at isolationen nu er overstået, så han var tilbage i byrådssalen:

- På den måde kan vi langt bedre diskutere og forstå hvad hinanden siger.

Marianne Kiærulf (V) syntes, det var dejligt at være tilbage:

- Når man kan se de andre i øjnene og følge med i det hele, bliver resultaterne også bedre.

Mogens Hallager (K) var også glad for at være til møde:

- Vi får en helt anderledes diskussion og forstår hinanden bedre, når man samtidig kan se de andre.

Karsten Lorentzen (DF) var ligeledes træt af kun at følge med på en skærm.

- For demokratiet er det godt, at vi nu kan få bedre diskussioner, før vi træffer beslutninger.

Susanne Lysholm (El.) var også blevet træt af de visuelle møder:

- Nu kan man følge meget bedre med i de andres kropsprog og udtryk. Det er jo også en del af en dialog, når man kan tyde de andre, forklarede hun.