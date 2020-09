Madkulturen i Roskilde indgår samarbejde med Rema 1000 for at opkvalificere madkundskabsfaget i grundskolen. Foto: Frederikke Brostrup

Til kamp for den gode mad

Siden 2012 har organisationen Madkulturen på Maglegårdsvej i Roskilde, landets professionshøjskoler og en række madkundskabslærere arbejdet målrettet med en opkvalificering af madkundskabsfaget i grundskolen for at sikre bedre mad til den kommende generation.

Mere end 22.000 danske elever og 1100 lærere har haft gavn af indsatsen de seneste otte år. Broccoli-bolsjer, popcorn-is og boller-i-karry-vafler er bare nogle af de kreative retter, eleverne selv har udviklet i skolekøkkenerne og præsenteret for et professionelt dommerpanel til det store, årlige DM i Madkundskab.

Mad i en krigstid

Indsatsen for et styrket madkundskabsfag går under navnet Madkamp - en kamp som discountkæden Rema 1000 nu også kaster sig ind i. Projektpartneren Madkulturen glæder sig over det nye samarbejde.