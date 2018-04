Den tidligere storrytter Per Bausager deltager også i forberedelserne til Erlings mindeløb, som får både start og mål ved Stændertorvet torsdag 24. maj. Foto: Jan Partoft

Tidligere top-rytter Per Bausager: Erling var et forbillede

Roskilde Avis - 11. april 2018

- Jeg har jo kendt Erling, helt fra jeg var dreng. Både som dansk toprytter og siden som pressefotografen, der blev en institution både i Roskilde og indenfor dansk cykelsport.

Sådan fortæller den tidligere profrytter, nu 61-årige Per Bausager, der nu bor i Gevninge og deltager i forberedelserne til det store mindeløb den 24. maj gennem Roskildes gader.

- Da jeg begyndte at køre cykelløb, var Erling allerede et etableret navn blandt landets bedste i a-klassen og trænede sammen med Helge Ingemann. Vi hørte, at de trænede om vinteren med sandsække på cyklen, og blev meget imponeret af det.

- På det tidspunkt spillede Jørgen Green også en meget stor rolle for cykelsporten i Roskilde. Han havde kørt med i 'Fredsløbet', som var Østeuropas pendant til Tour de France, og det var vi selvfølgelig meget imponerede af.

- Da jeg som junior i et sprinterløb i Holbæk blev nummer to - efter Erling, der var 11 år ældre - slog jeg alle de andre a-ryttere, bortset fra ham. Dengang var han god i spurten og en af de bedste til tidskørsel, også for hold på landevejen.

Hjælpsom og loyal

Efter at Per Bausager havde kørt sig ind blandt de bedste danske ryttere, blev de to mere ligeværdige, og han lærte Erling bedre at kende.

- Da han senere blev pressefotograf, mødte jeg ofte Erling, fordi han var med overalt indenfor cykelsport i Danmark.

- Man kan sige, at Henrik Elmgren leverede ordene, og Erling kom med billederne, som skildrede dansk cykelsport i en hel epoke gennem mere end tre årtier.

- Som person var Erling helt nede på jorden, men samtidig både hyggelig og hjælpsom. Han havde altid tid til at tale med en eller hjælpe andre.

- Jeg kan huske ret kort tid inden hans død, da jeg var ude at træne på landevejen ved Gevninge. Så kørte han forbi og stoppede op, og vi fik en god snak.

- Erling vil jeg altid mindes som et meget hjælpsomt og loyalt menneske, der har betydet meget for både cykelsporten og Roskilde. Derfor fortjener han også dette mindeløb, mener Per Bausgager.

Veteran-formand

Per Bausager fik sit gennembrud som helt ung, da han i 1974 blev nummer to i Stjerneløbet, selv om han kun var junior.

Allerede som 20-årig var talentet så stort, at han blev professionel og nåede at køre med i verdens største etapeløb. Fem gange kørte han med Italien Rundt, en gang i Tour de France og en gang i Vuelta Espagna.

Desuden blev det til mange løb i forårsklassikere som Paris Roubaix, Liège-Bastogne-Liège og Flèche-Wallonne.

Syv gange var han med til VM, og 35 gange kørte Per Bausager med i et 6 dages-løb, før han indstillede karrieren. Derefter begyndte han at importere og sælge italienske cykler samt andet udstyr til cykelsport i sit eget firma, som han sidste år afhændede til Bjarne Riis og Lars Sejer. Men han arbejder videre i firmaet, der nu hedder Virtu og desuden har et af de bedste danske cykelhold, der også deltager i mindeløbet.

Per Bausager er samtidig formand i foreningen af tidligere professionelle danske cykelryttere DPCC (Danske Professionelle Cyclisters Club), og herigennem arbejder han nu med at få en række af de gamle koryfæer til også at stille op til veteran-afdelingen ved Erlings Mindeløb.

