Tidligere teknik-formand Torben Jørgensen (tv.) og varehuschef Jimmy Andersen arbejder nu for at åbne p-pladserne på taget af Føtex til beboere i området.

Tidligere teknik-formand fik en idé: Ledige p-pladser hos Føtex

- Supermarkedet Føtex ved Stationscentret har 170 pladser på taget, og de bliver ikke brugt om aftenen og natten. Hvis man kan lave et system, så folk kan holde her, når der ikke er kunder i forretningen, vil det kunne afhjælpe problemet, forklarer han.

Som sagt så gjort. Torben Jørgensen kontaktede varehuschef Jimmy Andersen, der kom til denne forretning i starten af 2020. De to har nu talt sammen om, hvordan sådan et system kan organiseres.

- Vi skal undgå mere graffiti eller andre former for hærværk, som allerede er et problem. Derfor må det være et system, hvor de interesserede folk i kvarteret får en slags p-kort, så de kan køre ind på det lukkede område. Vi kan ikke give fri adgang, forklarer han.