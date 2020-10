Tidligere teknik-formand: El-busser til nabobyerne

Roskilde skal i samarbejde med andre kommuner arbejde for, at der også skal køre el-busser til nabobyer som København, Hillerød, Ringsted eller Greve.

- Her er en god mulighed for at gøre noget konkret og praktisk, der kan mindske forureningen, så det ikke bare bliver ved snakken og en masse store ord lige op i den blå luft, siger den poliske veteran.

Praktisk muligt

Gennem mange år fik han også at vide, at det ville være helt urealistisk at indføre. Men nu har det altså vist sig at være praktisk muligt i Roskilde, hvor stort set alle er glade for de rene og lydløse el-busser.