Torben Jørgensen, der her ses sammen med den tidligere formand for Roskildes Miljø- og Klimaudvalg Jonas Paludan (El), går ind for både genbrug og genanvendelse af affaldet til at producere fjernvarme og el. (Arkivfoto: Per Rudkjøbing)

Tidligere formand slår alarm: Bange for dyr og dårlig fjernvarme

Roskilde Avis - 24. maj 2020 kl. 11:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er meget bange for, at vi i Roskilde kan få både dyrere og dårligere fjernvarme, siger byrådsmedlem Torben Jørgensen (S).

Den tidligere LO-formand har også været folkevalgt leder for det fælleskommunale selskab Argo, der driver den store affaldsforbrænding i energitårnet ved Navervej. Nu repræsenterer han sammen med Lars-Chr. Brask (V) Roskilde Byråd i forsyningsselskabet, der står for forsyningen af de over 10.000 fjernvarmekunder i Roskilde.

- Gennem mange år har vi i Roskilde vænnet os til, at en stor del af byens borgere får en både billig og sikker varmeforsyning takket være et stort og effektivt forbrændingsanlæg, der samtidig producerer el og på den måde udnytter vores affald meget effektivt.

- Men nu er der tegn på, at staten måske vil fjerne noget af grundlaget for denne succes. Det forstår jeg slet ikke, forklarer Torben Jørgensen.

Rest fra den gamle regering

Roskildes repræsentant hos forsyningsselskabet FORS mener, at staten har fået nogle konsulenter til at regne ud, at elektricitet i fremtiden skulle være billigere end genbrug af affaldet. Samtidig er det planen at fjerne forpligtelsen til, at alle i et område skal være med i fjernvarmen, når den én gang er indført.

Han henviser samtidig til tidligere eksempler på, når staten centralt prøver at lave smarte regnestykker om, hvad der kan rationaliseres rundt om i landet. F.eks. ved oprettelsen af store regionale beredskaber, der nu er brudt sammen, så Roskilde Brandvæsen måtte genoprettes som et lokalt foretagende i kommunen.

- For mig at se, ligner det noget fra den tidligere borgerlige regering, som man ikke har fået lavet om på, siger Torben Jørgensen.

Han vil nu arbejde for, at Roskildes store kollektive varmeforsyning ikke bliver undergravet af nye regler, som kan gøre forsyningen både dårligere og dyrere til forbrugerne.

- Jeg vil kontakte de folketingsmedlemmer, der er opstillet og valgt i Roskilde, for at få dem til at gøre noget.

- Både min egen partifælle Mette Gjerskov, men også Christian Juhl (El.) samt Zenia Stampe (R), må gøre noget for Roskilde i denne sag, mener Torben Jørgensen.

tk