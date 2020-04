Festivalen mangeårige leder Leif Skov tænker på fremtiden for det store arrangement på Dyrskuepladsen, der er så vigtig for Roskilde. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Tidligere Festival-leder Leif Skov: Aflysning rammer hårdt i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tidligere Festival-leder Leif Skov: Aflysning rammer hårdt i Roskilde

Roskilde Avis - 17. april 2020 kl. 03:12 Af Leif Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Verdens samlede dødstal er fortsat i voldsom stigning. Selv i nabolande - ja også i Danmark - er der ikke kontrol over covid-19's hærgen.

Læs også: Kommunen vil sætte redningsplanke ud til foreningerne

I dét lys er aflysningen af danske festivaler ikke katastrofer - om end den er meget alvorlig for kulturen og lokalsamfundene og de berigende oplevelser og fællesskaber, som festivaler, folkemøder, dyrskuer og markeder skaber. Ordet katastrofe må bruges i rette dimension og sammenhæng.

I Roskilde mister 100.000 gæster deres årlige, sociale og musikalske berigelse, festivalens og organisationernes 30.000 medarbejdere går glip af de stærke fællesskaber og de værdier og kroner, de skaber.

Roskilde-området og øvrige Danmark går glip af et oplevelsesklimaks og en milliardomsætning. Men under covid-19's åg har vi stadig sommeren, livet og vores næreste at elske og værne - og fortsat ansvar mod epidemiens hærgen.

Tab på mange millioner

I senere år har Roskilde Festival - ud over store oplevelser for livet og formidling af musikken og dele af ungdomskulturen - genereret skønsmæssigt en milliard kroner til Roskilde Festival, Roskilde-området, Midtsjælland og Danmark - afhængigt af, hvilke elementer, der tælles med.

Lokalområdet og landet leverer varer, grej og service- og tjenesteydelser for mange millioner via tusinder af arbejdspladser. Roskilde Festival sælger billetter for 200 millioner kroner og har desuden salgs- og sponsorindtægter samt momsfordele for mange millioner.

Køber musik for X millioner, bygger plads med omsorg og service for Y millioner, lønner medarbejdere med Z millioner og har i øvrigt mange og store omkostninger.

De senere år har Roskilde Festival typisk genereret 25 millioner kroner til Foreningen Roskilde Festivals almennyttigt velgørende 'kulturelle og humanitære især for børn og unge uden geografiske grænser'-arbejde. Dette beløb skal efter krav fra SKAT uddeles i løbet af cirka 12 måneder efter, det er tjent, så et nyt festivalår starter på nul.

Sårbar tilvænning

I tillæg tjener foreninger og organisationer andre 25 millioner ved at varetage service- og handelsopgaver. Altså cirka 50 millioner kroner til overs efter festivalens forløb. Disse mange penge er væsentlige bidrag til det følgende års arbejde i de mange humanitære og kulturelle sammenhænge, som modtager donationer eller har tjent midlerne. De vil blive savnet i det omfang, de udebliver.

De medvirkende organisationers og foreningers store udbytte efter en festival er jo ikke en del af overskuddet, men er udtryk for kontraktaftalte ydelser på linje med en række andre ydelser, der er nødvendige for at gennemføre begivenheden.

Fra festivalens side er det gennem årene - igen og igen - meddelt de medvirkende organisationer og foreninger: "I må ikke i jeres virksomhed gøre jer afhængige af de midler, I måtte tjene på festivalen! De midler skal være til ekstra pynt på jeres kage". Til funktioner, "I godt kan leve uden".

Hvis foreninger og andre har efterlevet denne henstilling, giver festivalens aflysning ærgrelser, men ikke problemer. Men festivalens mangeårige, store succes har måske - og forståeligt - skabt afhængighed og sårbar tilvænning. Også for forenings- og organisationslivet betyder covid-19 nye tider med færre glæder og nye udfordringer.

En garantifond

Publikum anbefales publikum at beholde festivalbilletten og anvende den i 2021 - eller at bede om billetpengene retur. Gad vide om billetbureau'et beholder gebyret ?

De fleste danske festivaler (også i Roskilde), som nu skal betale billetpenge tilbage til gæsterne eller 'give' næste års oplevelse for pengene, HAR brugt mange af 2020-billetkronerne (som jo tilhører billetkøberen og ikke festivalen) til dækning af de løbende omkostninger (personalelønninger, orkesterhonorar-forskud, kontraktforpligtelser etc.) - og har ikke lagt dem til side i 'publikums kasse', indtil festivalen går i gang. Disse publikums-penge er brugt som en ganske uautoriseret kassekredit. Et jævnligt diskuteret og kritiseret forhold, som kalder på tanker om festivalers fremtidige indbetaling til en 'festival-garantifond' eller udvidede aflysnings-forsikringer.

Det er næppe enhver aflysning i de kommende år, et Folketing vil dække. Vil Folketingets kompensationer for i år mon stille krav om, at festivaler og andre opbygger sikkerhedsnet for fremtiden.

Nu er festivalerne i dialog med de mange leverandører, der har aftale eller forventning om leverancer til denne sommers festivaler (orkestre, grej, mad, drikke, serviceydelser etc.). Nu, hvor det er et krav fra Folketinget, at festivaler ikke tillades (og ikke "blot" henstiller om forsigtighed), så kan retsstilling i forhold til ophævelse af aftaler og kontrakter være ændrede.

De vigtige værdier

Der forestår et stort arbejde for de hårdt prøvede og dygtigt arbejdende festival-ansatte - og for de mange foreninger og organisationer, som også mærker, at covid-19-katastrofen har sin høje pris. De mange leverandører af varer og ydelser udfordres også i lyset af det meget, der i den kommende sommer ikke kommer til at ske.

Mange vil mærke oplevelses- og fællesskabs-værditabet af, at de mange, store menneskeforsamlinger ikke foldes ud i denne sommer. Også de økonomiske og beskæftigelsesmæssige tab.

Festivaler betyder så uendeligt meget godt for et lokalsamfunds velfærd. Ingen ved, hvor længe og i hvilket omfang covid-19 vil hærge og forandre. I måneder og år.

Vi må så glæde os over alt det gode begivenhederne HAR givet os - bl.a. over vores viden om, hvad stærke fællesskaber og sammenhold kan skabe for et samfund. De værdier og den løftekraft får vi glæde af i de næste mange år.

Med optimale ønsker og håb - og med optimistisk forventning. Covid-19-katastrofen er vi ikke herrer over, men vi ved, hvad Roskilde og omegn kan præstere og har af kraft. Den vil vi alle efter evne bakke op og bidrage til.

Med venlig hilsen

- og kærlig tanke

Leif Skov

relaterede artikler

Sara Telte: Slår telte op til dronning og nyåbnede institutioner 17. april 2020 kl. 00:14

Aflyst Festival og landbotræf åbner for:Corona-test på Dyrskuepladsen 16. april 2020 kl. 14:20