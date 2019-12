The Overview Effect - ikke kun for astronauter

Faktum er, at de store tanker får taget i mig. Og i år blev jeg godt hjulpet på vej af et begreb jeg støtte på i en Zetland-artikel (red. netmedie), for et par uger siden. I artiklen fortæller den tæt på perfekte lyshåret-Ken-type og astronaut Andreas Mogensen om sin erkendelse af jordens forbundethed.

Fænomenet, der går under betegnelsen "The Overview Effect" eller "overblikseffekten", som jeg vælger at oversætte det til, er åbenbart veldokumenteret i astronautkredse. Det går i korte træk ud på, at vi mennesker - når vi ser jorden fra rummet - bedre forstår og tilmed må erkende, at her er noget, som er tæt på uforståeligt. Noget vi må værne om, fordi det nærmest virker for fantastisk til at være sandt. For skrøbeligt til at kunne overleve i det uendelige univers. Det er med andre ord nærliggende at få den tanke, at noget overnaturligt er på spil. Et klarsyn, som astronauter siden 60'erne har fået på deres rumrejser og som også har lagt kimen til miljøforkæmper-organisationer længe før ord som "drivhuseffekt" og "flyskam".