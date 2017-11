Telefon skræmte tyve

Et opmærksomt vidne fik skræmt et par indbrudstyve væk fra 2tal Radio i Støden, da vidnets telefon ringede. I første omgang havde vidnet bemærket to mænd, der sent onsdag aften var meget interesseret i forretningens bagdør og garage. Blandt andet forsøgte de at åbne dem. Begge var mellem 20 og 25 år. Den ene klædt i sort tøj og den anden bar hvide bukser og sort jakke.