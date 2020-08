Se billedserie Daniel Prehn rejser fra kommunen og går af som formand for Plan- og Teknikudvalget. Foto: Jan Partoft

Teknik-formand stopper i byrådet - Prehn fik nyt mål af corona-smitte

Roskilde Avis - 11. august 2020

Den 31-årige formand for Plan- og Teknikudvalget i Roskilde Byråd Daniel Prehn (S) stopper i byrådet til 1. september, fordi han forlader kommunen og flytter sammen med sin kæreste, der bor i Rødovre.

Han er netop kommet ud af karantæne, efter selv at være smittet med corona, og perioden sammen med kæresten Anja i en lejlighed har givet ham et nyt mål i tilværelsen.

- Vi har talt meget sammen i denne periode, og nu har vi besluttet at satse på et liv sammen, mens vi leder efter et hus, fortæller han.

Ordfører og teknik-formand For kort tid siden meddelte Daniel Prehn, der blev betragtet som et af partiets store talenter i Roskilde, at han ikke genopstiller til næste kommunevalg i efteråret 2021.

Hans begrundelse var, at han nu ville prioritere sit job som advokat hos Gældsstyrelsen og samlivet med sin kæreste. Det var svært at nå samtidig med den krævende opgave som udvalgsformand, så nu ville han satse på jobbet og kærligheden.

- For mig har det været en hård kamp at få det hele til at hænge sammen ved siden af arbejdet i byrådet, hvor jeg også har haft høje ambitioner om at gøre en ordentlig indsats, har han selv fortalt i avisen.

Den nu snart forhenværende lokalpolitiker er vokset op hos sin mor i Roskilde og har fra sine unge dage været aktiv indenfor DSU.

I 2013 blev han første gang valgt til byrådet. Efter borgmester Joy Mogensens store valgsejr i 2017, da S fik flertal i byrådet, blev han politisk ordfører og medlem af det centrale Økonomiudvalg.

Ved omrokeringen i sommeren 2019, da Joy Mogensen som borgmester blev afløst af Tomas Breddam, overtog han efter sidstnævnte den posten som formand for Plan- og Teknik Udvalget, hvor man får meget stor kontakt til borgerne i kommunen.

Politi-formand Den nye Teknik-formand bliver den tidligere leder for Ordenspolitiet på Politigården i Skovbogade Jens Børsting, der i den seneste periode har været gruppeformand for Socialdemokratiet i Roskilde Byråd.

Han har en omfattende ledelses-erfaring og er vant til at have med mere eller mindre rolige gemytter at gøre.

Allerede som ung tillidsmand for politifolkene på den gamle station i Kornerups Vænge gjorde Børsting sig bemærket, da han holdt tale ved den lokale 1. maj-demonstration i 1985.

Samtidig er Jens Børsting 'papfar' til Jan Magnussen og dermed bedstefar for Kevin Magnussen, så racersport følger han også godt med i.

Forståelsen for, at alle skal have en chance, selv om de fra begyndelsen ikke har haft så gode muligheder, er Børsting vokset op med.

- Jeg kunne allerede i min barndom se, at nogle har brug for et ekstra skub eller en hjælpende hånd for at komme videre. Det er en afgørende grund til, at jeg nu er med i politik, har den nye udvalgsformand tidligere fortalt i avisen.

Ordfører og gruppeformand Ny gruppeformand bliver Gitte Kronbak, der i forveje beklæder posten som politisk ordfører. Dermed samles disse to funktioner, som det også har været tilfælde tidligere.

Nyt medlem af byrådet bliver den hidtidige suppleant, Anne Marie Wulff Hedenborg. tk