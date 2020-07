Plan- og Teknikudvalgets formand Daniel Prehn (S) har valgt ikke at genopstillet til kommunevalget i 2021. (Foto: Hans Jørgen Johansen)

Teknik-formand på pause: Familie og job er vigtigere

Roskilde Avis - 06. juli 2020 kl. 02:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Roskildes Plan- og Teknikudvalg Daniel Prehn (S) har besluttet ikke at genopstille ved næste valg i 2021, og han vil derefter holde en pause som valgt politiker.

- Jeg vil også have mere tid til at dyrke et familie-liv og kunne lægge en større indsats i mit spændende arbejde, siger den nu 32-årige lokalpolitiker.

I 2013 blev han første gang valgt til Roskilde Byråd, og efter Joy Mogensens 'jorskreds-sejr' i 2017 blev han ordfører for Socialdemokratiet.

Da Tomas Breddam i sommeren 2017 afløste den nye kulturminister på borgmesterpladsen, overtog Daniel Prehn samtidig den vigtige post som formand for Plan- og Teknikudvalget i Roskilde.

Uddannet advokat

Han er vokset op hos sin mor i Roskilde og var fra sine helt unge dage aktiv indenfor DSU. Ved siden af sit lokalpolitiske arbejde har Daniel Prehn samtidig fuldført et jurastudiet, og han er nu fuldmægtig hos Gældsstyrelsen i Trekroner.

Hele tiden har han været opmærksom på ikke at ende som 'politisk ringvrag', sådan som det ofte er sket for aktive unge, der bliver så grebet at det politiske arbejde, at de ikke får færdiggjort deres egen uddanelse.

Nu er han så nået til konklusionen om, at han i øjeblikket skal prioritere at være sammen med sin kæreste og satse ekstra på sin karriere som jurist, hvis han for alvor vil opnå noget på disse punkter.

- Jeg vil meget gerne videre til forskellige spændende jobs og stifte familie, så det vil jeg koncentrere mig om nu.

Daniel Prehn bor i en lejlighed hos Roskildes boligselskab i Ringparken og nyder hver dag cykelturen ud til sit arbejde i Trekroner.

Selv om han nu ikke genopstiller til næste valg, forlader han dog ikke helt politik, idet han fortsat vil deltage som aktivt medlem i Roskildes Socialdemokrati.

tk