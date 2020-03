Teaterkoncert om Beatles i Svogerslev

The Beatles og deres musik er omdrejningspunktet for det stykke som Roskilde Teater viser i Lynghøj Teatersal på onsdag 11. marts klokken 19.30.

Stykket er teaterkoncerten Let It Rock om The Beatles. Her bliver gruppen hyldet i en forestilling, hvor mere en 40 sange når at blive en del af fortællingen.