Send til din ven. X Artiklen: Teater skal på plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teater skal på plejehjem

Roskilde Avis - 18. april 2018 kl. 00:07 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældre på Roskildes plejecentrer skal også have mulighed for at få teateroplevelser, fortæller DF'er Gitte Simoni fra Kultur- og Idrætsudvalget.

I år får kommunens fire plejecentrer derfor besøg af teatret Kriskat, der optræder med forestillingen Memories.

Ved udvalgsmødet i marts undrede Gitte Simoni sig over, at der blandt de 17 ansøgninger til kulturpuljen ikke var noget til Roskildes ældste mennesker.

- Jeg foreslog, at de ældre også skulle have del i puljen. De skal også have mulighed for kultur, selvom de kommer sjældent ud, siger Gitte Simoni.

Til udvalgsmødet i april havde forvaltningen undersøgt sagen nærmere, det betyder så, at politikerne stemte for, at ældre på fire plejecentre i år skal have besøg af Kriskat.

Gitte Simoni fortæller, at teaterstykket er en 90 års fødselsdag, hvor publikum er gæsterne. De ældre er med i forestillingen ved hjælp af sange og fortællinger, der sætter minderne i gang.