Tavshed i Ingenmandsland: Er I der, Roskilde?

Det er en syret oplevelse at rulle ud ad grusvejene gennem campingområdet omkring festivalpladsen og reelt møde ingen mennesker. Omkring 30.000 frivillige plejer at være i gang før, under og efter Roskilde Festival, der dette år ville have fejret sine første 50 festivaler på Dyrskuepladsen.