Tasketyv i Sankt Ols Gade

Første gang han kom ind i forretningen, forsøgte han at lokke personalet ind i et baglokale. Det lykkedes dog ikke, og han forlod butikken for at vende tilbage et par gange. På et tidspunkt lykkedes det ham at få fingrene i en dametaske. Tyveriet blev først opdaget bagefter.