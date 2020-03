Randi Tang forklarer, hvordan hun driver sine tre Café Freunde-virksomheder i Roskilde. Sidste år sørgede hun også for at redde julemarkedet på Stændertorvet. (Foto: Anette Gundlach)

Send til din ven. X Artiklen: Tang om overenskomst: Mine folk har det godt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tang om overenskomst: Mine folk har det godt

Roskilde Avis - 05. marts 2020 kl. 10:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Mine ansatte folk har gode arbejdsforhold med balance mellem arbejdsliv og privatliv. Det er I meget velkomne til selv at møde frem for at se.

Sådan siger Randi Tang, der ejer de tre Café Freunde i Roskilde. Diskussionen opstod, da Socialdemokratiets kvindegruppe flyttede deres 8. marts-arrangement væk fra hendes café Ragnarock på grund af manglende overenskomster.

I første omgang rettede opmærksomheden sig imod kommunen, der har en princip-vedtagelse i byrådet om, at alle dens virksomheder skal have overenskomster, og at kædeansvar også gælder for underleverandører og samarbejdspartnere til kommunen. Da kommunen er hovedejer af Roskilde Museum-koncernen, gælder det dermed også for de to caféer hos museet i Sct. Ols Stræde og på Musicon.

Muligheder for svage unge

På Facebook-siden hos Roskilde Avis har Randi Tang også reageret, fordi hendes virksomhed er nævnt i sagen.

- Jeg har en forpagtningsaftale med ROMU om drift af de to caféer. Her er ikke overenskomst - hverken efter trusler eller løfter om særlige forplejnings-aftaler, forklarer hun.

- Jeg prioriterer, at mine medarbejdere har det godt med ordentlige arbejdsforhold. Desuden sørger jeg for, at ethvert overskud bruges til at igangsætte nye initiativer, således at sårbare og psykisk syge børn, unge eller voksne kan få ekstra muligheder.

- Min forretningsmodel er simpel: Vi modtager ingen støtte hverken fra kommune, fonde eller andet, men klarer os selv, fordi det produkt vi sælger er godt.

- Til alle jer, der har en masse 'synsninger' (hurtige meninger eller synspunkter): Kom ud og tal med mig samt mine medarbejdere for at se, hvad vi laver.

- Vi fortæller gerne om vores dagligdag, når vi holder juleaften for alle, eller når vi etablerer julemarked......

- I er så velkomne, og jeg tænker, at alle vil få noget ud af at møde op, fremfor bare at gemme sig bag tasterne, på kontoret eller hvor 'synsningerne' nu dyrkes, skriver Randi Tang på Facebook-siden hos Roskilde Avis.

Ingen trusler

Hendes indlæg har fremkaldt et svar fra formanden hos 3F-Roskilde Ole Holtse:

- VI er glade for, at du ser det som vigtigt at give dine medarbejdere gode arbejdsforhold samt balance mellem arbejdsliv og privatliv. Det er lige præcis det, det handler om, når man tegner overenskomst. Det er et grundprincip i den danske model.

- Du kan på den måde være med til at vise unge, at det dels kan betale sig at arbejde på steder med ordnede forhold, og at ikke alle nødvendigvis skal have en akademisk uddannelse. Det er vigtige pointer i en verden, hvor mange mener, det er mere hipt at fortælle, at man er jurist, end at man er tjener.

- Vi har flere gange henvendt os til dig for at få en overenskomst, men der er ingen trusler.

- Der er aldrig kommet noget godt ud af at true nogen. Tværtimod har vi har et rigtigt godt samarbejde med en lang række virksomheder i lokalområdet, der benytter sig af vores tilbud om jobformidling, og som bruger os som sparringspartnere blandt andet i forhold til forståelse af overenskomster og arbejdsmarkedsvilkår, eller når det gælder om at fastholde medarbejdere.

Vi vil stadig gerne mødes med dig og diskutere hvordan vi helt praktisk kan tilpasse en overenskomst til den virkelighed, der er på Café Freunde

Kom bare

Til det har Randi Tang så svaret:

- Som altid er I velkomne. Det har I været hver gang, I har henvendt Jer!