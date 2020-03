Se billedserie Randi Tang foretrækker nu af koncentrere sig om sin tilbageværende café og de øvrige virksomheder i Trekroner.

Tang efter Freunde-stop: Tiden er til noget andet

Roskilde Avis - 12. marts 2020 kl. 13:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter beslutningen om fra 1. oktober at lukke de to Café Freunde-restauranter i Sct. Ols Stræde og på Ragnarock, hvor ejeren Roskilde Museum havde krævet at få indført overenskomst til de ansatte, siger ejeren Randi Tang:

- Jeg har været utroligt glad for samarbejdet med ROMU og for de muligheder cafeerne på de to museer har givet for flere af de unge, som er indskrevet i Dankbar, siger Randi Tang Nielsen, ejer af Freunde, Dankbar og Zusammen.

- Men tiden er nu til noget andet, og jeg har brug for at koncentrere kræfterne om vores primære opgave, som er at tage os af de sårbare og psykisk syge unge i Dankbar.

- Jeg er ked af konsekvensen, når vi nu må slippe de i alt 25 ordinære arbejdspladser, som de to museumscafeer dannede grundlag for.

- Men jeg trøster mig med, at vi på kort tid har opbygget fundamentet for en god forretning for en kommende museumscafe også fremover, og at vi overlader en god samarbejdspartner i ROMU til en kommende forpagter.

Godt samarbejde

Den kommercielle chef i ROMU Anette Gade Kristensen har også været tilfreds med samarbejdet:

- Vi er ærgerlige over beslutningen, for vi har været tilfredse med samarbejdet med Freunde. De har matchet vores publikum godt, både når det gælder priser og udbud og været gode til at kombinere vores arrangementer med tilbud i museernes cafeer.

- Samtidig har vi været glade for at have med en forpagter at gøre, som er særdeles engageret i lokalmiljøet og tager mange fine lokale, sociale initiativer.

Søger ny forpagter

ROMU går nu i gang med at finde en ny forpagter til cafeen på hvert af de to museer.

- Vi håber meget, at vi også fortsat kan huse en eller flere forpagtere, der er engageret og aktiv i lokalområdet. Alle er naturligvis velkomne til at byde ind, og det er ikke en betingelse, at man er lokalt funderet.

- Men vi er meget interesserede i, at alle lokale aktører, der kunne være interesserede i at forpagte den ene eller begge de to museumscafeer, er opmærksomme på muligheden for at byde ind på opgaven, forklarer museumsdirektør Morten Thomsen Højsgaard.

Fortsætter i Trekroner

Freundes cafedrift og catering på Cafe Freunde i Trekroner fortsætter som hidtil.

Her findes også Dankbar, som er et højtspecialiseret skole - dagbehandlingstilbud for sårbare og psykisk syge børn, unge og voksne. Tilbuddet huser også en STU-uddannelse, samt bo- og aflastningstilbud.

Dankbar er derudover organisationen bag Café Freunde og Freunde Catering, samt livsstilsbutikken Zusammen.

Dankbar driver tillige desuden et lille økologisk landbrug, som forsyner Cafe Freunde med frugt og grønt.

ROMU-koncernen er en selvejende museums-organisation med 10 besøgssteder i Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner. Her er ansat medarbejdere, svarende til 60 heltidsstillinger.