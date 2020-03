Tandlæger åben for kritisk behandling

- Rent fagligt og etisk er vi i branchen nødt til at løfte vores del af indsatsen på sundhedsområdet. Ud over de patienter, der kommer med stærke smerter, er vi også nødt til at være der for de patienter, der er i gang med meget alvorlige behandlinger. Det er det som Sundhedsstyrelsen definerer som kritiske behandlinger, forklarer hun.