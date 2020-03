Se billedserie Roskilde Festival nummer 50 har fortsat en chance for at blive til noget, mener arrangørerne. Foto: Jan Partoft

Talskvinde Bilde: Vi håber stadig på en festival i år

Roskilde Avis - 26. marts 2020

- Vi håber stadig på at kunne gennemføre Roskilde Festival nummer 50 i år.

Sådan siger Christina Bilde, der er talskvinde for landets største musikbegivenhed, som i år skulle afvikles i perioden 27. juni til 4. juli på- og omkring Dyrskuepladsen.

- Selvfølgelig tager vi hele situationen meget alvorligt og følger myndighedernes meldinger og beslutninger meget nøje under corona-krisen.

- Jeg ved godt, at andre arrangementer her i foråret og tidligt på sommeren allerede er blevet aflyst, fordi arrangørerne ikke længere mente sig i stand til at gennemføre dem.

- Men på Roskilde Festivalen har vi den store fordel, at arbejdet med opstilling og afvikling i høj grad gennemføres af frivillige, der har prøvet det mange gange før, og som først behøver at få en definitiv besked forholdsvis sent.

- Nu ser vi, hvordan situationen er efter påske, og hvad regering samt myndigheder derefter siger.

Christine Bilde ønsker ikke at sætte dato på, hvornår det er sidste frist for at træffe en beslutning, om Festivalen skal gennemføres eller ej i år.

Men det skinner dog tydeligt igenem, at fristen er efter 1. maj - måske endda helt hen omkring 1. juni.

