Se billedserie 20-årige Casper Grening scorede det ene afgørende mål for Roskilde og blev klappet ud af Idrætsparken.

Talent-boom for FCR - De unge hentede livsvigtig sejr

Roskilde Avis - 24. oktober 2020 kl. 01:01 Af Foto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen

Takket været et boom af unge talenter kunne FC Roskilde fredag aften i Rådmandsparken hente en livsvigtig sejr på 1-0 over Skovshoved i bunden af 2. Division Øst. Dermed byttede de to hold byttede plads, og hjemmeholdet kom atter over nedrykningsstregen.

På forhånd var FCR ellers svækket af skader hos fem af de normale stamspillere i startopstillingen. I stedet kom seks af klubbens egne unge omkring 20 år med, og de gjorde det fremragende ved at levre noget af det bedste spil længe.

Stærkest i billedet stod venstreforsvaren den 19-årige Oliver Juul, der specielt i 1. halvleg gang på gang brød gennem gæsternes forsvar og leverede gode indlæg. Desværre var FCR's normale hovedstødsstærke angriber Mileta Rajovic ude med en skade, så der var ikke rigtig nogen til at udnytte hans mange gode oplæg.

Roskilde lagde godt ud og dominerede spillet gennem det meste af 1. halvleg, hvor den erfarne Philip Rasmussen var god til at fordele spillet. Men de helt stor chancer blev det nu ikke til.

Henved 300 tilskuere havde denne aften fundet vej til den gamle idrætspark i Rådmandshaven, og de gik tilfredse hjem til sidst, efter at de først skulle så meget igennem.

Solidt forsvar

Anders Theil, der endnu en gang har måttet hoppe til som træner, havde efter 0-4 dukkerten til Slagelse i den sidste kamp valgt at gøre forsvaret solidt med 5 mand, hvoraf de to kanter så skulle støde med frem under angreb. Det lykkedes for både Casper Neerborg i højre side og specielt Oliver Juul.

I angrebet fik Monday og Casper Greening trods deres hurtighed ikke så meget ud af det i 1. halvleg, fordi de er så små, at de ikke kunne være med i luften og var lette at skubbe væk.

Vurderet efter spillets fordeling burde FCR have været foran ved halvleg, men når der ikke rigtigt bliver produceret åbne chancer, er det svært. Hjemmeholdets bedste forsøg var et godt langskud fra Henrik Ravensbeck kort før pausen.

Flot solotur

Fra starten af 2. halvleg viste gæsterne mere initiativ, og FCR-spillerne mistede alt for hurtigt bolden i deres opspil.

Men efter et kvarter vendte det hele, da kampens ene mål blev scoret efter flot FCR-spil. Først havde Ronan Wynne et hovedstød meget snert forbi gæsternes mål, men det var kun et forvarsel.

Da hjemmeholdet et øjeblik efter erobrede bolden, tog 21-årige Andreas Maarup en flot solotur forbi flere modtandere, inden han serverede en friløber for Casper Grening. Den 20-årige an griber svigtede ikke, men sparkede sikkert og fladt bolden i mål.

Herefter overlod FCR initiativet mere til gæsterne, som dog ikke var særligt chanceskabende.

Tackling til ambulancen

Med et kvarter tilbage kom så kampens kedelige og dramatiske højdepunkt, da FCR's Henrik Ravensbeck gik ind i en voldsom og ren tackling med en modstander. Helt op på tilskuerpladserne kunne man høre 'poum'-lyden af, at der var bold imellem - men også den forfærdelige lille knæklyd, der signalerede at Skovshoved-spilleren havde brækket benet. De andre på banen kunne konstatere, at det var åbent benbrud.

Mens han blev liggende på græsset, dækket med tæpper, og Ravensbeck humpende blev hjulpet ud, forsvandt alle de øvrige spillere i omklædningsrummet for at holde varmen.

En ambulance blev omgående tilkaldt, men var næsten en halv time om at komme ind på banen, selv om Falck-stationen ligger lige ude på Byageren. Derefter skulle paramedicinerne forsigtigt få ham op på en båre og foretage en første nødvenig undersøgelse i ambulancen, så de ikke kom til at forværre skaden, inden de kørte til sygehuset.

Red stormen af

Først efter en time blev kampen genoptaget, og i slutfasen overlod FC Roskilde igen for meget initiativ til 'skovserne'.

Gæsterne var også tæt på et par gange med høje bolde tæt foran mål, men hjemmeholdet fik reddet stormen af, så de meget vigtige tre point blev sikret.

Selv om fodbolden nu også kommer til at mærke de strammere corona-restriktioner, blev det et alligevel et perfekt oplæg til 'Slaget om Roskilde', når rivalerne fra KFUM om 14 dage kommer på besøg til det store lokalbrag.

