Se billedserie Susanne og Christian Jochimsen takker af i Roskilde. (Foto: Anette Gundlach)

Tak for sangen: Hærførerpar stopper i gavmilde Roskilde

Roskilde Avis - 10. juni 2018 kl. 00:01 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde er den bedste by at synge i, er hærførerparret i Frelsens Hær i Roskilde enige om. De fortæller, at hvis de mangler i gadebilledet en lørdag, så har de flere gange oplevet, at folk ringer og spørger efter, hvor de bliver af.

Christian Jochimsen kan da også sagtens finde på at spille Mariehønen Evigglad, hvis en lille størrelse går forbi. Sangen giver ekstra smil og dansetrin.

Alligevel er det snart slut med at slå tonerne an til sange som Barnetro og Perleporten i Roskildes gader.

Efter at have ledet menigheden i de seneste fem år, er det tid for Susanne og Christian at trække videre.

Begge fortsætter dog i Frelsens Hær-regi. Susanne skal være leder af hærens eftersøgningstjeneste, som er en slags Sporløs, bare uden tv på.

Hun skal hjælpe med at lede efter forsvundne personer i hele verden. Til det bruger hun et stort netværk fra de 130 lande Frelsens Hær findes i.

Christian Jochimsen har arbejdet som skoleleder flere steder rundt og er også uddannet indenfor supervision.

Han starter nu som huspræst på herberget Hørhuse på Amager, hvor der er plads til 65 hjemløse.

Susanne og Christian Jochimsen er imponerede over, hvor meget hjælp og hvor mange penge, de har fået i Roskilde, når de har skrevet ud til virksomheder og gjort opmærksom på, at nu er der for eksempel ikke nok julehjælp til at hjælpe dem, der trænger.

- Folk er så gavmilde og flinke, det har været virkeligt dejligt at være leder her, siger Christian Johimsen.

Også Roskildebørnene bekymrer sig om andre, har de bemærket. De tænker tilbage på dagen, de fik besøg af en SFO fra en af byens skoler.

Børnene havde samlet penge ind til gaver til andre børn. Gaverne var købt og pakket ind. Og på sedlerne stod der for eksempel, at gaven var god til en pige på fem år.

På den måde er der mange gode oplevelser at tænke tilbage på fra tiden i Roskilde.

Man kan møde parret til deres sidste aftenmøde i Roskilde søndag 24. juni kl. 18.30 hos Frelsens Hær.

