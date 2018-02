Synshandicappede på Industrivej

Dårligt syn kan være et handicap, som det er svært at få omgivelsernes accept af. Blinde og svagseende har længe haft en forening, der har varetaget deres interesser, og der er lovgivning om hjælp til denne gruppe handicappede. Men det er ikke alle synshandicappede, der rummes af loven. Det vil en ny forening prøve at ændre på og skabe bedre forhold for mennesker, der ser så dårligt, at de ikke kan kaldes normalt synede, men heller ikke svagtseende. Foreningen har fået navnet Synshandicappede Danmark, og den har hjemme på Industrivej 21. Man kan få mere at vide om foreningen hos Susanne Meelbye på 22 18 79 27.