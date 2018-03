Sygehusudvalget i Region Sjælland vil bevare den mobile mammografiscreeninger, så kvinder fra Roskilde og omegn ikke behøver at tage til Ringsted for at blive tjekket for brystkræft.(Foto: Jan Partoft)

Sygehusudvalget vil beholde decentral mammografi

- Vi har bedt administrationen om at komme med en ny indstilling. Det kan for eksempel være, at der skal være et fast sted og to mobile eller tre mobile tilbud. Vi har ikke lagt os fast på en endelig løsning, kun at det decentrale tilbud skal bevares.

Forslaget om at nedlægge det mobile tilbud om mammografiscreeningen skyldes, at de mobile busser, der er indrettet til mammografiklinikker er slidte og skal moderniseres for et millionbeløb. Det er anden gang, at et forslag om at nedlægge det mobile tilbud bliver sendt retur af politikerne. Det tidligere regionsråd bad i december administrationen om at komme med en bedre løsning.