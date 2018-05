Chefredaktør Torben Dalby Larsen fra Sjællandske Medier var mødeleder og sørgede for, at alle panelets deltagere kom godt til orde. (Foto: Kenn Thomsen) Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sygehusmødet: Det sagde de Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygehusmødet: Det sagde de

Roskilde Avis - 04. maj 2018 kl. 00:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ANNEMARIE KNIGGE (S): - Hvad regionsrådet beslutter om fremtiden for Roskilde Sygehus, afhænger af, hvad der er flertal for. En vigtig faktor bliver, hvor mange medicinske senge, vi får brug for. Det bedste argument for at beholde senge her i byen er, at Roskilde nu er blevet en del af et universitets-hospital sammen med Køge.

GITTE SIMONI (DF): - Roskilde Sygehus må ikke lukkes ned, men skal fortsætte med senge. Samtidig kan vi her lave en vigtigt sundheds-indsats i samarbejde med kommunen, der bl.a. har brug for langt bedre genoptræningsmuligheder . Den nuværende Sygehusplan er ikke støbt i beton, men kan godt justeres, når virkeligheden ændrer sig.

TINA BOEL(SF) fremhævede, at der er god brug for sengene på Roskilde Sygehus. Hun mente, at den forhastede flytning af medicinske patienter nu havde skabt kaos i Holbæk med overbelægning, personaleflugt og ulykkelige patienter, der bliver sendt derop.

EVAN LYNNERUP (V): I 2018 skal der træffes beslutning om fremtiden for Roskilde Sygehus. Den overordnede plan er nu en gang vedtaget, og derfor skal vi ikke mere føre 'sognerådspolitik'. Det afgørende for de syge - også fra Roskilde - er at de får den bedst mulige behandling. Samtidig skal vi se på mulighederne for på hospitalets område at få et nyt sundhedscenter her i samarbejde med kommunen - og måske med et nyt privathospital.

CHR. WEDELL-NEERGAARD (K): - Vi må være klar til at bruge sengene i Roskilde, hvis der bliver brug for dem. Jeg tror ikke, at det italienske firma, der har vundet kontrakten på at bygge det nye hovedsygehus ved Køge, kan bygge så meget, som vi ønsker - og det må ikke blive dyrere, for vi har ikke fået flere penge af staten til at gennemføre projektet.

JØRGEN HOLSET (El.) var glad for Sygehusgruppens arbejde og kunne helt tilslutte sig de forslag, som den har fremlagt i Roskilde Avis: - Vi har alt for meget centralisering i det danske sundhedsvæsen, og derfor bør vi bevare et effektivt og velfungerende sygehus i en stor by som Roskilde. Den underliggende dagsorden for det, der foregår, er at ramme det offentlige sundhedsvæsen og fremme flere privathospitaler.