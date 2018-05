Sygehusgruppens formand: Regionen får brug for Roskilde

Lederen for Roskildes Sygehusgruppe Paul Bundgaard forklarede i sin indledning, hvorfor det er en god idé at bevare afdelinger og senge på hospitalet ved Køgevej. (Foto: Kenn Thomsen) Foto: Kenn Thomsen

Roskilde Avis - 04. maj 2018

- Regionen får brug for Roskilde Sygehus med de velfungerende senge og det kvalificerede personale, der findes her ved Køgeve3j. Derfor er det helt forkert at lade det forfalde eller lukke afdelinger, når man ikke har noget andet at sætte i stedet.

Sådan lød det overordnede argument, da formanden for Roskildes Sygehusgruppe apoteker Paul Bundgaard torsdag aften indledte mødet om det lokale hospitals fremtid, der skal afgøres i løbet af 2018.

Bundgaard opridsede baggrunden med den nuværende Sygehusplan, der blev vedtaget i Region Sjælland i 2010.

Den placerer et nyt hovedsygeshus i Ølby ved Køge og tre akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing F.

Derimod får de to store byer Roskilde og Næstved kun såkaldt specialsygehuse, hvor der alene er planlagt ambulant behandling og ingen senge.

Denne plan er dog allerede fraveget med oprettelsen af en ny sengeafdeling i Næstved, og intet forbyder regionsrådet at gøre noget tilsvarende i Roskilde.

Ikke plads nok

Sygehusgruppens leder fremførte en række argumenter for, at Region Sjælland får brug for senge på Roskilde Sygehus.

- Byggeriet ved Køge er forsinket og bliver sikkert dyrere, så man ikke får råd til at lave så mange senge som planlagt. Men eftersom Køge og Roskilde allerede nu drives som et samlet universitetshospital, kan man blot bruge nogle af sengene i Roskilde i stedet for.

Samtidig har Region Sjælland planer om at 'hjemtage' langt de fleste af de patienter, som man nu betaler for at få behandlet i andre regioner, først og fremmest i Hovedstaden. Det vil også øge behovet kraftigt for flere senge.

Endelig er det let at skaffe både kvalificerede læger, sygeplejersker og andet personale til sygehuset i Roskilde, der får topkarakter for sin behandling blandt hospitalerne øst for Storebælt.

- Derfor vil det være dumt og forkert at fjerne disse kvalitets-senge, når man ikke har nok ledig plads på regionens øvrige hospitaler. Her har man tværtimod problemer med overbelægning og lukning af hele afdelinger, fordi behandlingen er for dårlig, forklarede Paul Bundgaard.

