Bygningerne med grøn farve vil regionen beholde til sygehus. Her findes 75 pct. af de nuværende senge på sygehuset. De okkerfarvede bygninger vil regionen sælge, fordi de ligger dårligt i forhold til den øvrige del af hospitalet. Her får Roskilde kommune forkøbsret til at indrette nye sundheds-aktiviteter. Foto: thomas holm frandsen - aarhus arkitekterne a/s

Sygehusgruppen i Roskilde om nyt oplæg: Fin fremtid for vores hospital

18. december 2019

I de kommende uger ventes det, at Region Sjælland træffer beslutning om den fremtidige anvendelse af bygningerne på sygehusgrunden ved Køgevej. Mange års tvivl om fremtiden for vores lokale sygehus ser nu ud til at være tættere på en afklaring, der lægger op til en spændende fremtid.

Baggrunden er den Sygehusplan, som regionsrådet vedtog i 2010. I denne plan blev den overordnede opgavevaretagelse og placeringen af de enkelte sygehuse i regionen fastlagt.

Sygehusplanen medfører, at alle specialer skal samles et sted - på Region Sjællands Universitetshospital i Køge, og at der skal være akutsygehuse i Nykøbing Falster, Slagelse, Holbæk og Køge.

Efter sygehusplanen skal de 2 sygehuse i henholdsvis Roskilde og Næstved fremtidigt være specialsygehuse med overvejende ambulant virksomhed. Senere er det også besluttet, at syghusene i Roskilde og Køge skal drives samlet under navnet Region Sjællands Universitetshospital.

I Roskildes Sygehusgruppe var vi ikke enige i Sygehusplan fra 2010, men vi anerkender, at der er truffet en beslutning for den overordnede sygehusstruktur. Med det udgangspunkt har Sygehusgruppen fortsat sit arbejde, for at alle regionens borger skal tilbydes den mest optimale og kvalitetsprægede sygdomsbehandling - også i Roskilde-området.

Senge i Roskilde

Den gældende Sygehusplan ventes at være endelig på plads i 2025 med ibrugtagningen af Region Sjællands Universitetshospital i Køge. Det betyder også en endelig afklaring af, hvad der skal være af aktiviteter på den del af universitetshospitalet, der ligger i Roskilde. I begyndelsen af det nye år skal der således træffes beslutning om, hvordan bygningerne på grunden ved Køgevej skal anvendes.

I Sygehusgruppen har vi en positiv vurdering af regionens forslag til fremtidig anvendelse af bygningerne på sygehusgrunden i Roskilde. Ifølge det offentliggjorte oplæg vil regionen vil bevare 75 pct. af de nuværende sengeafdelinger i eget regi.

Dermed sikres bufferkapacitet i Universitetshospital Sjælland. Den kan vise sig meget nødvendig, når sygehusplanen er endeligt realiseret i 2025.

Sygehusgruppen har over en længere årrække argumenteret for, at der også i fremtiden vil være behov for at bibeholde en døgnbemandet skadestue og senge- og serviceafdelinger i Roskilde for at kunne klare de fremtidige udfordringer, som Region Sjælland står over for.

Kommunal sundhed

Følgende opgaver skal klares:

- en stigende ældre befolkning med flere og mere komplicerede sygdomsforløb

- hjemtagning af alle de patienter, der i dag behandles på sygehuse uden for regionen

- problemer med rekruttering af klinisk personale til de sygehuse, der er placeret længst væk fra hovedstaden.

Med de nu fremlagte planer har regionen givet sit forslag til hvilke bygninger, der skal anvendes til sygehusformål, og hvilke bygninger der kan anvendes til andre sundhedsopgaver. Der er især tænkt på anvendelse af bygningerne til kommunale aktiviteter.

Region Sjælland lægger nu op til forhandlinger med Roskilde Kommune om anvendelse af en større del af bygningsmassen til kommunale sundhedsopgaver.

Rigtige forslag

Op til det seneste folketingsvalg var der forslag til, hvordan sygdoms- og sundhedsopgaver kunne varetages i fremtiden. Der blev fremsat mange rigtige forslag, der havde det hovedsigte, at finde en bedre opgavevaretagelse mellem regioner, kommuner og praktiserende læger.

I Sygehusgruppen har vi store forhåbninger til at denne opgave løses på det overordnede politiske plan mellem regering, regioner og kommuner.

På det lokale plan ser vi store muligheder i, at Region Sjælland og Roskilde Kommune nu tager fat på denne opgave med udgangspunkt i det forslag, som Region Sjælland har lagt frem til beslutning om anvendelse af sygehusgrunden på Køgevej.

Paul Bundgaard

Frank Birkebæk

på vegne af

Sygehusgruppen i Roskilde.