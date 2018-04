Sygehusgruppen før debatmøde: Brug for senge i Roskilde

Se billedserie Sygehuset i Roskilde har nogle af de mest kvalitetsprægede senge i hele Region Sjælland. Derfor er det forkert at fjerne dem, før man rigtigt kender fremtidens behov, mener Syghusgruppen.

Torsdag den 3. maj er der stort borgermøde på Roskilde Katedralskole, hvor lokale regionsrådsmedlemmer debatterer fremtiden for det lokale sygehus, som nu er en del af Universitetshospital Sjælland.

Udgangspunktet er regionens sygehusplan fra 2010, hvorefter Roskilde vil miste sine sengeafdelinger, så der i fremtiden kun være ambulatorier og behandlinger samme dag på hospitalet ved Køgevej.

Sygehusgruppen i Roskilde mener, at denne plan ikke holder fuldt ud, fordi regionen står over for en lang række udfordringer i de kommende år, inden sygehusplanen skal være endeligt gennemført en gang 20`erne.

Der vil nemlig komme så stort et pres på senge- og behandlingskapaciteten, som sandsynligvis betyder, at sygehusplanen kun kan gennemføres i fuldt omfang, hvis man inddrager sengekapacitet i Roskilde.

Regionen har selv forberedt denne mulighed ved at introducere 'Sjællands Universitetshospital Køge og Roskilde' som ét sygehus med 2 adresser.

Efter Sygehusgruppens opfattelse er der derfor ingen formelle forhindringer mod at anvende sengepladser i Roskilde, hvis det betyder en bedre realisering af sygehusplanen.

Kræver større kapacitet

Sygehusgruppen peger på en række store udfordringer, som regionen nu står over for:

Et hovedmål i Region Sjællands sygehusplan er at hjemtage langt de fleste af de patienter - svarende til 20-25 procent af alle behandlinger, som i dag finder sted på sygehuse uden for regionen, især i Region Hovedstaden.

Disse patienter skal så i fremtiden behandles på regionens egne sygehuse. Det er en meget stor opgave, som vil kræve en så stor ekstra kapacitet på især det nye regionssygehus i Køge. Så det er endda meget tvivlsomt, om den opgave kan klares, uden at behandlings.kapacitet på andre af regionens sygehuse, herunder på specialsygehuset i Roskilde.

De 3 akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Slagelse har allerede - og vil i fremtiden få - nok at gøre med akutopgaver. Så det virker meget teoretisk, at de vil kunne aflaste regionssygehuset i Køge.

På regionens andet specialsygehus i Næstved har man også allerede ændret på sygehusplanen, hvilket har resulteret i oprettelsen af 2 sengeafdelinger, så der er heller ikke megen hjælp at hente her.

Hvad er behovet

Desuden har regionen allerede nu - og de vil fortsat have det i en betragtelig antal år - store rekrutteringsproblemer af især læge- og sygeplejepersonale men også af en række andre specialister, hvilket vil være endnu en begrænsende faktor for at kunne imødekomme det fremtidige behandlingsbehov i regionen.

Samtidig er det velkendt, at byggeriet af regionssygehuset i Køge ikke lige frem er problemfrit. Byggeriet har nu ligget stille i halvandet år p.g.a. budgetoverskridelser. Det forventes igangsat igen senere på året, og det gode spørgsmål er, om der ikke vil ske yderligere indskrænkninger i sengepladser og i behandlingskapaciteten oven i det, der allerede er sket?

Her er de vigtigste grunde til, at Sygehusgruppen anbefaler regionen ikke at nedlægge sengeafdelinger i Roskilde, før man kender det fremtidige behov for behandlingskapacitet.

Sygehuset ved Køgevej har i årtier leveret flotte resultater sammenlignet med andre sygehuse. Derfor mener vi, at man skal tage alle disse faktorer med i betragtning, inden den endelige plan for Roskilde Sygehus skal udarbejdes senere i år.

Paul Bundgaard og Frank Birkebæk, Sygehusgruppen i Roskilde