Paul Bundgaard var med til at udstikke rammerne, da Roskilde Sygehusgruppe i starten af maj havde inviteret partier i regionsrådet til stor debat på Katedralskolen om fremtiden for det lokale sygehus. (Foto: Kenn Thomsen)

Sygehus-kæmper fylder 75

Når indbyggerne i Roskilde-området stadig håber og tror på, at vigtige funktioner bliver reddet på det lokale sygehus ved Køgevej - fremfor at det bliver helt lemlæstet, som der ellers var lagt op til - skyldes det især én person, nemlig apoteker Paul Bundgaard.

Som talsmand for Roskilde Sygehusgruppe har han sammen med andre aktive roskildensere udført en stor indsats, der nu begynder at bære frugt. En skadestue med læger hele døgnet blev sikret efter valget af det nye regionsråd i efteråret. Nu arbejder gruppen med at overbevise politikerne om, at der bliver brug for de velfungerende senge med kvalificeret personale i Roskilde, når de ikke får råd til at bygge så meget nyt som planlagt.