Swarovski klar til åbning i Roskilde

Roskilde Avis - 18. marts 2018 kl. 00:22 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Butikken Swarovski åbner på RO's Torv i slutningen af ugen. I butikken er montrerne næsten på plads, en lampe af glas hænger i loftet, og lyset i skiltet med butiksnavnet er prøvet af.

Butikschef Camilla Keis ser sig stolt omkring. Hun er glad for at være med til at bygge hendes lille baby op fra starten på RO's Torv.

Men hun er også spændt. For lige nu knokler hun og hendes to medarbejdere for at pakke smykker, udstillinger og smykkeholdere ud i et lokale lige overfor butikken.

Her ligger papkasserne i en høj bunke, der fylder en stor del af gulvet. De unge kvinder sidder koncentreret på gulvet og pakker de ting ud af de mange papkasser. De har mere travlt end forventet, da de arbejder ti timer om dagen for at blive færdige, fordi varerne var en hel uge forsinket. Dermed har de kun haft en enkelt uge til at blive helt klar.

Men selvom de knokler, så har de det samtidig hyggeligt og glæder sig over, at de har god tid til at lære hinanden at kende, mens de åbner, tager ud og sætter på plads.

Når alt er ude, skal det hele udstilles i butikken eller hen i lageret. Og det skal gøres på en helt bestemt måde, for Swarovski har en helt procedure at gøre tingene på.

Camilla Keis har været i smykkebranchen i seks år, og hun har været med til at åbne Swarovski i Malmø og den i København, hvor hun var næstkommanderende.

Butikken efter planerne enten fredag eller lørdag i denne uge.

