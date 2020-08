Send til din ven. X Artiklen: Svogerslev Lokalhistoriske Forening: Kroen er vores vigtigste kulturarv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde Avis - 17. august 2020

Svogerslev Lokalhistoriske Forening: Kroen er vores vigtigste kulturarv

I Svogerslev Lokalhistoriske Forening ser vi det, der er ved at ske med kroen, som et skred i den forkerte retning.

Vi må huske på, at kroen er- og har altid været et vartegn for byen. Hvvis den forsvinder, vil der jo ikke længere være noget som Svogerslev er kendt for.

Derfor har vi den holdning, at vore lokale politikere og byrådet må stramme sig gevaldigt op i denne sag, så de ikke bare venter på at blive kørt over af en trommel.

Når vi kigger tilbage på, hvad kroen har betydet for byen og området her, så har den altid været et samlingspunkt, både for det festlige og mere kedelige.

Her har været alt fra fastelavnsfest til bankospil og meget andet sjovt.

Tidligere har kroen også haft kriser, men så kom der nye folk og købte den, så den igen kom i sving, da det så mest sort ud. Alle disse gode mennesker ville vende sig i graven, hvis de vidste, hvad der nu er under opsejling.

Hvis Svogerslev Kro forsvinder, vil byen også sygne hen, og det er vel ikke det, at man er ude på ??

Da kroen blev sat til salg, kom vi med den ide, at kommunen kunne købe den og lade alle foreninger i Svogerslev komme der. Men nej, det vil man ikke.

Men nu må de så finde ud af hvad de vil.

I Svogerslev Lokalhistoriske Forening vil vi kæmpe for, at kroen fortsætter. For det er et stykke kulturarv for hele området, fordi Svogerslev Kro er noget helt særligt med en historie gennem næsten 300 år.

Hvis kroen lukker, hvor skal foreninger og lokale folk så holde møder og fester.

Svogerslev Lokalhistoriske Forening,

Formand Hugo Madsen