Svindler havde bosat sig hos Scandic

Hotel Scandic Roskilde opdagede i torsdags, at de havde en gæst boende, der ikke kunne betale for værelset og de mange ydelser, han havde fået siden han flyttede ind. Det kreditkort han havde deponeret, viste sig at være uden dækning. Manden havde booket værelset frem til søndag.

Politiet blev tilkaldt, der fandt manden på værelset. I rummet lugtede der af hash, og det satte politifolkene i gang med at undersøge rummet. Der blev fundet en mindre klump hash. Til gengæld blev der ikke fundet nogen form for penge, der kunne dække mandens regning på 8.122 kroner til hotellet.

Hashen blev beslaglagt og manden blev bortvist fra hotellet. Han er nu sigtet for narkobesiddelse og for bedrageri. Han var i forvejen kendt for flere tilfælde af hotelbedrageri, da han tidligere i år havde lavet samme nummer med to hoteller i Køge.