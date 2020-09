Roskilde kommune og de ansattes fagforening FOA gør opmærksom på, at der trods problemer et enkelt sted generelt er pæn tilfredshed med hjemmeplejen. Foto: Jan Partoft

Roskilde Avis - 21. september 2020

Svar fra kommunen: Vi ønsker tilfredshed med hjemmeplejen

Roskilde Avis har den seneste uge skrevet om udfordringer i hjemmeplejen, blandt andet at 'fastansatte medarbejdere flygter fra hjemmeplejen pga. dårlig ledelse', og at der i 'stedet kommer nyansatte, som har svært ved at hjælpe de ældre".

Det er korrekt, at der har været problemer i en enkelt hjemmeplejegruppe og kommunen har fået henvendelser, dog fra meget få borgere. Roskilde Kommune har handlet ledelsesmæssigt for at skabe bedre arbejdsvilkår i den konkrete gruppe.

FOA og Roskilde Kommune har en god og løbende dialog, også om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Vi kan ikke genkende billedet af, at fastansatte medarbejdere flygter fra hjemmeplejen.

Når vi ser på tallene, har 17 % af medarbejderne i hjemmeplejen skiftet job det seneste år. Det tal ligner tallene fra de tidligere år - udover at det er faldet lidt. Så på den baggrund kan vi konstatere, at antallet af medarbejdere, der skifter job ligger stabilt.

I Roskilde Kommune modtager 1.942 borgere hjemmehjælp fra 587 medarbejdere. De medarbejderne, som drager omsorg for borgerne, leverede alene i august 34.358 timers hjemmepleje. FOA og Roskilde Kommune har en fælles interesse i høj kvalitet i ældreplejen. Og vi deler ønsket og samarbejder om god ledelse, dygtige medarbejdere og et godt arbejdsmiljø.

Vi skal naturligvis hele tiden have fokus på, at borgerne får den hjælp, de har behov for. Og vi skal sikre ordentlige forhold for, at vores medarbejdere kan løse deres opgaver. På den måde kan vi forhåbentlig også fremover tiltrække gode medarbejdere til de arbejdsopgaver, som ikke mindst corona-erfaringerne har vist os er nogle af de vigtigste og mest værdifulde i velfærdssamfundet.

Mette Heidemann

Direktør for Social, Job & Sundhed

Roskilde Kommune

Bo Viktor Jensen

Afdelingsformand

FOA Roskilde