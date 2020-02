Send til din ven. X Artiklen: Svar fra Nymølle Stenindustri: Vi kører den korteste og bedste vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde Avis - 10. februar 2020

- Vi ønsker at køre den bedste og korteste vej, hvor vi kommer forbi de færreste boliger. Derfor er vi temmelig uforstående overfor den kritik, der nu kommer fra politikere i Roskilde og nogle beboere i Vindinge.

Sådan siger direktøren Ole Nørklit hos Nymølle Stenindustri, der arbejder med den store grusgrav øst for Roskilde.

- I januar ønskede et Roskilde kommune, at vi skulle undersøge en anden rute for at transportere gruset væk. Men det ville betyde, at de mange lastbiler skulle køre mere på offentlig vej og tæt på flere boliger hos nabokommunen Høje-Taastrup.

- Den rute, som vi foretrækker går 15 meter nede i en grav, og beboerne i Vindinge er beskyttet af en stor støjvold. Desuden ligger de vest for grusgraven og transportruten, så da der næsten altid er vestenvind her i landet, vil de kun blive generet i få dage om året, mener Ole Nørklit.

- Når lastbilerne kører denne vej, holder de sig nede i grusgravene og kommer først ud på almindelig vej ved genbrugspladsen på Vestre Hedevej.

- Derfra er der kun en meget kort rute gennem et industrikvarter til motorvejen ved tilkørslen Trekroner/Hedehusene Vest, fremhæver han.

- Ved alle de alternative ruter skal trafikken i niveau tæt forbi mange boliger enten ved Stærkinde og Hedehusene eller i den østlige del af Roskilde By.

Forrang til gruset

Nymølle-direktøren forklarer, at virksomheden gør sig umage for at genere så få beboere som muligt. F.eks. byggede man for et par år siden en ny tunnel under vejen mellem Vindinge og Stærkinde, så lastbilerne kan blive nede i gravene fremfor at komme op på landevejen i et område, hvor der færdes mange børn og folk på vej til og fra fritidsaktiviteter.

- Vi har lavet alle planerne i samarbejde med Roskilde Kommune, og det fortsætter vi selvfølgelig med.

- Men selve grusgravningen hverken kan eller vil vi stoppe. Ifølge den gældende råstoflov har denne aktivitet også forrang, så hverken kommune eller regionen kan stoppe det.

- Samfundet har ganske enkelt bestemt, at man skal have adgang til gruset for at holde gang i byggeriet, anlæg af mange nye vej og andre aktiviteter. Hedehusene Grusgrav, som den hedder, er landets største, og produktionen herfra kan ikke erstattes af andre steder, forklarer Ole Nørklit.

Samtidig lover han, at Nymølle retablerer de udgravede områder så hurtigt som muligt. I den nordligste del af det udlagte område, op mod Østre og Vestre Hedevej, får Roskilde Kommune således plads til nye erhvervs-arelaer, når udgravningen på dette sted er færdig om ca. seks år.

