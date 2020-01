Se billedserie Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Svært for uvelkomne gæster: Fremtidens Hjem passer på sig selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svært for uvelkomne gæster: Fremtidens Hjem passer på sig selv

Roskilde Avis - 14. januar 2020 kl. 09:18 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den nordlige del af Vindinge er et nyt villakvarter ved at skyde frem. Nogle af husene står færdige, blandt andet Eurodans prøvehus, der bærer det lovende navn: Fremtidens Hjem.

Som navnet antyder, er huset et eksempel på, hvordan et traditionelt hus med moderne teknik kan indrettes så det er rart og beboligt trods al mulig hightech.

De fleste er i forvejen trygge ved at bruge en mobiltelefon og de mange apps, man kan fylde på dem. Så det er ikke en fremmed verden, at få styr på teknikken i et moderne hus.

Passer på Ud over alle de bekvemmeligheder med nem styring af lys, varme og lyd byder teknikken på muligheden for at sikre huset mod ubudne gæster. Når man tager hjemmefra, kan man bede huset om at passe på sig selv, ved et par tryk på sin telefon.

Teknikken er mulig via et følere og udstyr, der kan snakke sammen. Al elektronik i huset er koblet sammen, selv om delene er af forskellige fabrikater. Kommer en uventet gæst til hoveddøren får man besked og billede via sin telefon. Træder gæsten ved siden af, det vil for eksempel sige, at turen går om bag huset, så fortæller kameraerne udenfor det til udstyret inden for. Alt efter programmering, begynder lyset at tænde forskellige steder i huset, så det ser ud som om nogen er på vej hen til indgangsdøren. Samtidig får husets rette beboere besked via mobiltelefonen, hvor billederne fra kameraerne kan tjekkes.

Hårdt arbejde Er det en indbrudstyv, som har bevæget sig bagom for at finde en vej ind, er man varslet. Samtidig skal huset bestå sin prøve. Opgiver tyven at finde en vej ind, eller kommer der gang i kobenet?

Er det sidste tilfældet, så venter der et hårdt arbejde for tyven, hvis huset er af samme konstruktion som Fremtidens Hjem. Her er vinduerne konstrueret, så de kan modstå et indbrud i så lang tid at en indbrudstyv ikke kan regne med arbejdsro. Det viste en demonstration, som Eurodan sammen med vinduesfabrikanten Velfac havde sat i værk, hvor en sikkerhedsekspert agerede indbruds tyv.

Sten virker men larmer Første test var den klassiske: En stor sten gennem ruden. Med et godt kast baldrede stenen ind i ruden og fik smadret de to yderste lag glas. Tredje lag var stadig intakt. Hvis det havde været et rigtigt indbrud, kunne stenen genbruges til at smadre det sidste lag glas. Men braget fra det første stenkast var så højt, at naboerne og andre i nærheden kunne høre det.

Anden test krævede godt med muskler og en ihærdig arbejdsindsats. Vinduet var ikke meget for at give sig, selv om kobenet tog godt fat i sprækken mellem vinduesramme og ruden. Efter tre minutter, var vinduet stadig lukket. Samtidig var huset gået i selvforsvars tilstand. Lys, musik og rullegardinger var aktiveret og alarmen til ejeren var sendt afsted. Det eneste der manglede udenfor var, at de blå blink kom susende ned ad vejen. Men det var jo kun en demonstration, så ordensmagten var ikke blevet tilkaldt.