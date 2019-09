Se billedserie Anfører Nicklas Halse spillede en stor kamp og styrede Roskilde spil både offensivt og defensivt. (Foto: Per Christensen) Foto: Per Christensen

Succes med ny træner: FCR genvandt troen på sejr

Roskilde Avis - 15. september 2019 kl. 17:18 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Roskildes bundhold i 1. division har genvundet troen på sejr, efter at Martin Jungsgaard i denne uge afløste Christian Iversen som træner. Søndag blev det til en sikker og fortjent sejr på 3-1 hjemme over et af topholdene Nykøbing Falster, og cifrene kunne let være blevet større.

I en række kampe har Roskilde tabt vigtige point til allersidst og ladet modstanderne score afgørende mål enten pga. svigtende kræfter eller koncentration. Men det blev der endeligt lavet om på denne gang.

I sit oplæg til kampen forklarede den nye træner, at han ikke kunne nå at ændre særligt meget på så kort tid. De ændringer, han så havde tænkt sig, blev ikke til noget, fordi de relevante spillere var blevet skadet.

Hurtige angreb

Martin Jungsgaard ønsker en hårdere og mere fysisk betonet spillestil, og det skal Roskilde-spillerne nu være klar til. Han forklarede ikke uden selvironi:

- Vi har hidtil spillet rigtigt godt midt på banen. Men det har til gengæld knebet mere foran modtandernes og vores eget mål, hvor det hele jo afgøres.

- Derfor skal vi nu spille med mere direkte angreb, hvor bolden kommer hurtigt op til vore to hurtige angribere Monday og Younes Bakiz.

- Men for at det kan lykkes, kræver det, at alle spillerne også tror på det, forklarede Jungsgaard.

Vellykke taktik

Hans taktik lykkedes nærmest over alt forventning, og tilskuerne i Rådmandshaven så den bedste kamp fra hjemmeholdet hidtil i denne sæson.

Forsvaret var både koncentreret og kompakt, så gæsternes angribere ikke fik meget plads at spille på foran FCR-målet. Derfor tilspillede de sig gennem hele kampen ikke én eneste oplagt chance, selv om de havde bolden mest.

Hos FCR spillede anfører Nicklas Halse en stor kamp som defensiv midtbanedirigent, hvor han var med til at styre både forsvar og angreb og sikre, at holdet hele tiden var i balance.

Målmand Frederik Vang kom flere gange hurtigt ud af sit mål og fik fat i bolden, før det blev rigtigt farligt. Hans indsats skabte også ro i forsvaret, hvor alle var påpasselige.

Robert Larsen spillede ligeledes en udmærket kamp og var med til fordele spillet for Roskilde.

Helt fremme var det de to angribere Monday og Yones Bakiz, som med fart og gode driblinger fik åbnet gæsternes forsvar adskillige gange, pænt suppleret af Lee Rochester og Dhaflaoui.

Flotte afleveringer

Allerede efter godt 10 minutter lykkedes det første gang for Roskilde.

Halse sendte i det helt rigtige øjeblik en fin stikning frem til Monday, der løb fra Nykøbing-forsvarerne, men målmanden kom ud og fik pareret. Bolden sprang hen til Bakiz, der også var fulgt med frem og let kunne sparke den i mål.

Kun fem minutter senere fuldførte Monday arbejdet alene, da han på ny blev spillet fri i dybden og denne gang tippede bolden over keeperen.

Nykøbing havde fortsat bolden mest, men de vidste ikke rigtig, hvad de skulle bruge den til. Så Roskilde var fortsat farligere, bl.a. med et par gode forsøg på langskud.

Helten skabte frygt

Kun to minutter inde i 2. halvleg var Roskildes store helt i opgøret, Monday, ved at blive en dyr dreng for holdet.

Allerede i 1. halvleg havde han været lidt for højt oppe og fået en unødvendig advarsel for at gå alt for hårdt til en modstander. Derfor havde mange regnet med, at Jungsgaard ville tage ham ud i pausen, så han ikke risikerede endnu en advarsel - og dermed en udvisning.

Men det var lige nøjagtig, hvad der skete, da klappen gik ned for ham, og han sparkede bolden væk efter at være dømt off side.

Nu frygtede Roskildes tilskuere, at det skulle gå som i flere tidligere kampe, hvor vigtige point er smidt væk pga. svigtende koncentration og fejl. Men heldigvis formåede holdkammeraterne hurtigt at reparere fadæsen.

Bedre målscore

Kun to minutter efter tog Bakiz sig en flot dribletur forbi hele tre modstandere og afleverede til en helt fri Robert Larsen, der sikkert sparkede den ind.

Dermed var kampen i realiteten afgjort, og det blev helt sikkert, da de frustrerede gæster fik hele to udvisninger senere i halvlegen.

Dermed havde Roskilde pludselig et overtal på 9 markspillere mod 8, og det gav da også en række gode tilbud.

Bl.a. ramte Nicklas Mouritsen overliggeren på det flot frispark og havde et andet forsøg lige forbi. Det allerstørste tilbud kom dog, da Lee Rochester fem minutter før tid var spillet totalt fri midt for mål, men på en eller anden måde lykkedes det ham at sparke over.

I denne periode havde Roskilde altså flere chancer for at forbedre sin målscore, hvilket kan få stor betydning i den jævnbyrdige 1. division, hvor alle hold kan slå alle. Men i stedet kom der på ny et koncentrations-svigt, så Nykøbing i undertal helt unødvendigt fik lov til at reducere.

På torsdag skal Roskilde nu til Superliga-nedrykkerne fra Vejle, og det bliver altså uden sin farligste angriber Monday, der får karantæne efter sin udvisning mod Nykøbing.