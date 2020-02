Den tidligere drabschef, der fik tilnavnet ?Roskildes Wallander?, har oplevet meget nyt og spændende, siden hans bog ?Kommissæren? udkom i efteråret. (Arkivfoto: Erling J.)

Succes for Ove Pedersens bog: Folk følger forbrydelserne

Roskilde Avis - 14. februar 2020 kl. 00:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Folk følger med i forbrydelserne og har været meget interesseret i at læse eller høre om min bog 'Kommissæren', der udkom for et halvt års tid siden.

Sådan fortæller Ove Pedersen, der var lokal drabschef gennem 17 år og fik tilnavnet 'Roskildes Wallander' med henvisning til krimiforfatteren Henning Mankels berømte romanfigur fra Ystad.

I samarbejde med Ekstra Bladets mangeårige kriminalreporter Stine Bolther skrev han, efter i 2016 at være stoppet hos kriminalpolitiet i Roskilde, sin egen bog. Den bygger på hans oplevelser gennem årene med en række store mordsager i København og det distrikt, der hører under politigården i Skovbogade.

- For mig har det været en helt enestående oplevelse at deltage i alt det arbejde, der hører med til lanceringen af en ny bog og møde så mange mennesker, fortæller den nu 65-årige Ove Pedersen til Roskilde Avis.

Flinke boghandlere

Lige da bogen var udkommet fik den 'gamle strisser' en ordentlig tur gennem medierne, lige fra Roskilde Dagblad og Roskilde Avis til regionale og landsdækkende kanaler.

- Jeg har også været til to store møder i både København og Aarhus for boghandlere i Øst- og Vestdanmark. Her deltog også andre forfattere, og jeg hørte mest på, fordi det var helt nyt for mig.

- Boghandlerne var faktisk vældigt flinke og mente, at min bog nok skulle sælge. F.eks. som en oplagt 'julegave til far', som de sagde. Det kom også til at holde stik, og nu er næsten hele førsteoplaget på 3.000 bøger solgt.

Turné med foredrag

Samtidig kommer Ove Pedersen rundt i landet og holder mange foredrag om bogen og sine oplevelser med de forskellige sager.

- Tilhørerne spørger først og fremmest om 'dødsulykken på Festivalen i 2.000', hvor mine egne piger også var på Dyrskuepladsen, og jeg ikke vidste, hvordan det var gået dem. Denne personlige oplevelse berører virkelig læserne.

- De såkaldte bogbloggere, der anmelder bøger og har mange følgere, har også en stigende indflydelse, i takt med at færre aviser efterhånden har anmeldelser. Derfor har det også været interessant at mødes med dem, beretter Ove Pedersen.

I den kommende tid fortsætter han med disse foredrag. Bl.a. sammen med en retsmediciner, og det har allerede solgt godt med billetter.

Foreløbig har han ingen planer om at skrive flere bøger.

- Nu har jeg brugt et helt år af mit liv på at skrive 'Kommissæren', så det skal lige fordøjes først, forklarer Ove Pedersen.

tk