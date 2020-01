Se billedserie Britha Skyum med to af sine otte medarbejdere Anne-Liis og Janni. Da Stuepigens Hjemmeservices arbejdsplads er hos kunderne, har virksomheden ikke et egentlig kontor, men kun et lager. Turen til kunderne klarer Anne-Liis på cykel, mens Janni bruger en bil. Foto: Jan Partoft

Stuepige med 20-års jubilæum runder 60 år

Roskilde Avis - 28. januar 2020 kl. 00:12 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da nullerne kun bestod af nuller, besluttede Britha Skyum sig for at starte sin egen virksomhed. Det blev til Stuepigens Hjemmeservice. Ideen har vist sig holdbar, da firmaet har 20 års jubilæum 1. februar.

- Jeg skulle finde på noget at lave efter det forlag, hvor jeg arbejdede, havde haft en stor sparerunde, siger Britha Skyum.

- Da jeg ikke havde lyst til at sidde bag en computerskærm, ville jeg noget helt andet.

- Det blev til et hjemmeservicefirma, for jeg er godt til at snakke med folk og jeg er god til at hjælpe. Det var dengang at alle havde mulighed for at få tilskud til hjemmeservice.

- Jeg gik i gang og det var efter mottoet: Samme dag, samme tid og samme dame, så vidste folk, hvornår jeg kom, siger Britha Skyum.

Mottoet holder stadig, men nu er det ikke Britha Skyum, der tager ud. Virksomheden har vokset sig så stor at firmaet har ni ansatte i alt.

- Det betyder, at kunderne har deres egen faste hushjælp, siger Britha Skyum.

- Mange af kunderne har været med i mange år, og så er det lige før at hushjælpen bliver en del af familien. Derfor kender kunderne kun fornavnet på hushjælpen. Det er for at forhindre, at kunderne ringer til deres hushjælp midt om aftenen eller i weekenden.

Firmaets navn er valgt med omhu.

- Når vi hedder Stuepigens Hjemmeservice, skyldes det at vi hjælper med mere end bare rengøring, siger Britha Skyum.

- Skal der for eksempel skiftes en pære, sys en knap i, så klarer vi også det.

Britha Skyum ansatte sin første medarbejder få måneder efter starten af firmaet.

- Det var Anne-Liis, siger Britha Skyum.

- Hun er stadig med, og har efterhånden været her i 19,5 år, så hun er kendt af sine faste kunder. Senest ansatte er Janni, der regner med at blive mange år i virksomheden.

Ring og Kloster

Hjælpegenet blev også aktiveret, da Britha Skyum boede på Sankt Jørgensbjerg. Det skete, da der kom gang i renoveringen af L. A. Rings atelier i Brøndgade.

- Dengang søgte L. A. Rings Venner frivillige, der ville være med, og da jeg boede lige ved siden af, meldte jeg mig, siger hun.

- Det er også ret hyggeligt at være i atelieret, når det holder åbent og det er ikke så mange timer man bruger på det.

Nu er Britha Skyum flyttet til Roskildes bymidte, så hjælpegenet har været aktivt igen. Denne gang er det Roskilde Klosters Venner, der får glæde af hendes frivillige arbejde.

Jubilæet bliver markeret fredag 31. januar med en reception i Roskilde Klosters Riddersal fra klokken 14 til 16. Receptionen er samtidig en fødselsdagsreception for Britha Skyum, da hun fylder 60 år.

Her tænker hun igen både på L. A. Rings Venner og Roskilde Klosters Venner, for i stedet for gaver og blomster så ønsker hun, at man smider kontanter i et par krukker. Så bliver pengene givet videre til de to venneforeninger.

- Når man fylder 60, så mangler man ikke noget, og jeg har ikke brug for at samle vin eller blomster, selv om begge dele er dejligt. Det er bedre at hjælpe atelieret og klosteret, siger fødselsdagsbarnet.