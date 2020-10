Se billedserie Byrådsmedlem Henrik Stougaard (El) foran porten ind til Det Gule Palæ, hvor han ønsker besøgscentret placeret.

Stougaard og Enhedslisten: Bedre besøg i Det Gule Palæ

Roskilde Avis - 21. oktober 2020

- Det Kongelige Gule Palæ ved Stændertorvet og klos op ad domkirken vil være langt mere velegnet som besøgscenter for UNESCO-domkirken, siger byrådsmedlem Henrik Stougaard fra Enhedslisten.

- Den nu foreslåede placering oven på Byens Hus er alt for ydmyg og en dårlig reserve-løsning, hvor man gemmer et alt for vigtigt projekt væk, så det minder mig mere om den gamle sang 'På loftet sidder nissen med sin julegrød'.

- Roskilde Domkirke er en fantastisk attraktion, der slet ikke endnu har fået et besøgstal, som den fortjener. Her har vi med et godt besøgscenter i langt højere grad end hidtil mulighed for at tiltrække besøgende fra nær og fjern til at komme på besøg lige midt i byen.

- Jeg siger det her, selv om jeg selv er med i bestyrelsen for Vikingeskibs-museet, og vi også har adskillige andre fornemme attraktioner i Roskilde-området, forklarer Stougaard.

- Domkirken har et enormt potentiale, og det er selvfølgelig også derfor, den er kommet på UNESCO-listen over 'menneskehedens verdensarv'.

Forhandling med staten

Efter Enhedslistens og Stougaards opfattelse, bør Roskilde og Fonden, der skal stå for oprettelsen af besøgscentret, lægge større pres på staten for at kunne rykke ind i Det Gule Palæ.

- Selv om det måske tager et år ekstra, er det forsøget værd, fordi det gamle loft på Duebrødre Hospital ikke er en værdig placering for et center, der skal modtage gæster til en verdenskendt seværdighed. Selv om det er fredede bygninger, bør man kunne finde en god løsning, hvis der er vilje til det.

- For os vil det være den bedste mulighed, og den Katedralskolens gamle rektorbolig ved Domkirkepladsen vil endda være den næstbedste løsning, mener Henrik Stougaard.

DF støtter.

Fra Dansk Folkeparti støtter Karsten Lorentzen projektet med at placere besøgscentret på loftet i Duebrødre Hospital, fordi han ikke kan se noget bedre eller realistisk alternativ.

- Besøgscentret er meget vigtigt, fordi det kan fremme turismen og skabe mere liv i Bymidten. Men nu skal det jo heller ikke være så 'forkromet', at det overskygger selv domkirken.

- Jeg er dog enig i, at domkirken er vores største og vigtigste attraktion. Derfor er det også vigtigt, at vi nu får gang i arbejdet med at få oprettet dette besøgscenter, siger Karsten Lorentzen.