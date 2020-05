Stougaard (El) Overdreven hast med SFO-børnene

Sådan forklarer Enhedslistens Henrik Stougaard, der sammen med Venstre, SF og Radikale på mødet i Skole- og Børneudvalget tirsdag fik flertal for at udskyde denne SFO-start.

Denne afgørelse vil udvalgsformand Jette Henning (S) dog ikke acceptere. Hun har nu sørget for et ekstraordinært møde i byrådet onsdag den 13. maj, hvor et flertal bestående af S og DF kan stemme en SFO-start til 1. juni igennem.

En dyr løsning - Hvis SFO-børnene skal starte 1. juni, kan de ikke komme til at gå i de institutioner med det personale, som de skal være i efter sommerferien. Her er nemlig ikke plads.

- Samtidig er der ikke den sædvanlige 'prop' i daginstitutionerne, hvor det gælder om at få de store børn videre til SF, så der bliver plads til de mindste i vuggestuer og børnehaver. De foreløbige tal viser, at der langt fra er fyldt i vuggestuerne i øjeblikket, forklarer Henrik Stougaard.

Enhedslistens ordfører henviser samtidig til, at hvis der nu kommer en beslutning om, at de store klasser også skal møde i skole, så har man slet ikke plads til de nye SFO-børn lige nu. I så fald kan det blive nødvendigt at leje sig ind på hoteller og andre steder for at få den nødvendige plads, og det vil blive en meget dyr løsning.