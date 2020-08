Stort møde på Stændertorvet: De udsatte er en messe værd

- De udsatte er en messe værd, lyder temaet for det store arrangement lørdag den 29. august på Stændertorvet, hvor svage gruppers forhold kommer op til debat og gennemlysning.

I alt 28 velgørende foreninger, der arbejder for at bedre forholdene for en række svage grupper, deltager ligeledes i arrangementet. Det støttes desuden af Rotary, Café Muddi, Byens Hus, Roskilde Kommune og Sara Telte.