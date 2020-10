Stort fund på Roskilde Museum: Jernalderkvinde har fået en søn

Roskilde Museum har gjort et stort og opsigtsvækkende fund omkring et af sine klenodier, som er en grav fra omkring år 800 på den permanente udstilling. Her er en ældre og udslidt 60-årig kvinde begravet samtidig med en mand i 30'erne.