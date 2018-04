Efterskolen ved Boserup er en af de Tvind-tilknyttede institutioner, der ikke længere vil få kunder fra Roskilde. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Stort flertal i Roskilde Byråd: Stopper al trafik til Tvind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort flertal i Roskilde Byråd: Stopper al trafik til Tvind

Roskilde Avis - 26. april 2018 kl. 01:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stort flertal i Roskilde Byråd besluttede på sit møde onsdag at stoppe for enhver trafik i fremtiden til Tvind. Sårbare og svage børn eller unge må ikke længee sendes til skoler eller institutioner, som direkte eller indirekte kan forbindes med den sektlignende koncern.

Ordet Tvind blev ganske vist ikke nævtn på noget tidspunkt. men meningen var ikke til at tage fejl af i de oplæg, der kom fra de to berørte udvalgsformænd:

Formanden for Skole- og Børneudvalget Jette Henning (S) samt formand for Beskæftigelses- og Socialudvalg Bent Jørgensen (V).

Faglige og etiske hensyn

I forslaget tales om, at når børn og unge i fremtiden skal visisteres til døgnanbringelse, aflastning eller dagbehandling skal det ske ud fra faglige hensyn.

Men samtidig har Roskilde også en indkøbs- og udb udspolitik, der stiller etiske og sociale krav til de firmaer, man indgår samarbejde og kontrakter med.

Eksempelvis skal der være overenskomstmæssige løn for de ansatte, og alle former for skatteunddragelse er også uacceptable.

Diffuse krav

Som det eneste parti i byrådet vendte Enhedslisten sig imod forslaget.

Partiets ordfører Henrik Stougaard mente, at de krav, som kommunen her stiller, er alt for generelle og diffuse til at adminsitrere efter.

Jette Henning var med på, at kommunen bør lave en undersøgelse af, hvordan visiteringen har fungeret ind til nu, så byrådet kan vurdere dette resultat.

Den nye beslutning vil ikke berøre de roskildensere, der allerede er sendt til en Tvind-institution.

tk