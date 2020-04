Borgmester Tomas Breddam og byrådet er klar til at bruge mange flere penge for at hjælpe det lokale erhvervsliv og undgå for mange arbejdsløse.

Stort flertal enig: Roskilde bruger corona-millioner

Roskilde Avis - 23. april 2020 kl. 08:56 Af Foto: Anders Ole Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stort flertal i Roskilde Byråd er enige om, at kommunen skal bruge et stort antal millioner på at modvirke corona-krisen ved at hjælpe det lokale erhvervsliv.

Hvis det kan være med til at redde butikker, håndværksfirmaer og andre lokale virksomheder, er pengene give godt ud, fordi de så kommer mange gange tilbage i form af skatter og andre bidrag fra overlevende selvstændige og de lønmodtagere, der kan bevare deres arbejde.

Sådan var tankegangen, da partierne i byrådet onsdag diskuterede kommunale corona-initiativer. Her deltog både de tre partier bag årets budget-forlig - S-DF-R - og alle de øvrige i forsøget på at nå frem til en bred politisk løsning, som der overordnet er enighed om.

Tidlig betaling

Kommunen har allerede indført et princip om tidlig betaling af varer og udført arbejde, så snart det er afleveret - fremfor at vente til udløbet af betalingsfristen, som ellers er normal og fornuftig procedure. På den måde hjælper man likviditeten hos alle leverandører til kommunen.

Et andet punkt bliver udsættelse af den såkaldte 'dæknings-afgift', der er en særlig grundskat, som betales af virksomheden i centrum af Roskilde. Dermed slipper pressede butikker og andre firmaer i centrum for at skulle aflevere disse penge, mens der ikke kommer så mange ind.

Desuden vil kommunen fremskynde planlagte anlægsarbejder som f.eks. skolerenovering, reparation af veje eller cykelstier samt andre nye og påtænkte projekter. Det skal give ekstra arbejde til håndværks-virksomheder, så de bedre overlever og kan beholde deres ansatte.

Klar til at låne

Roskilde kommune har ikke mange penge i kassen, fordi man gennem flere år har gennemført store anlægsarbejder - og f.eks. udgifterne til anbringelser af sårbare børn, unge og voksne udenfor hjemmet på meget dyre døgninstitutioner nærmest er eksploderet.

Men nye låneordninger pga. corona-krisen betyder, at Roskilde nu også kan hente penge til at styrke likviditeten i kommunekassen på gunstige vilkår. Det vil man nu udnytte til at få flere penge at arbejde med.

Endelig skal salget af en række attraktive grunde også gå så hurtigt som muligt, så der ad den vej kan komme flere hundrede millioner ind. Det gælder f.eks. til bolig- og erhvervsbyggeri på Sortebrødre Plads, salget af Gråbrødre Skole til boliger samt området ved rundkørslen på Helligkorsvej, hvor der også skal opføres nye boliger.

