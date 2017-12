Stort flertal: Nyt stadion meget nærmere

I det nye reviderede stadionprojekt, der her ses fra nordvest, er der høje tribuner på alle sider af opvisningsbanen. I disse skal der være erhvervslejemål, sportshotel, college caféer, omklædningsrum og mange andre aktiviteter. Syd for Rådmandshaven skal der være p-pladser på den ene fodboldbane, mens den anden får kunststof-belægning, så den kan bruges langt mere året rundt.

Roskilde Avis - 21. december 2017 kl. 00:33 Af Torben Kristensen

Opførelsen af et nyt stadion i Roskildes centrum er rykket meget nærmere, efter at et stort flertal i det gamle Roskilde Byråd onsdag aften stemte Ja til denne store julegave for det lokale sports- og kulturliv.

I forhold til et tidligere oplæg er projektet ændret, så der nu kommer fire store tribuner på alle sider af opvisningsbanen i Rådmandshaven, der bliver drejet en kvart omgang i forhold til den nuværende gamle idrætspark. Dermed kan antallet af tilskuere samtidig øges fra 8.000 til 10.000.

Men nok så vigtigt er, at med den ekstra tribune mod øst ind til det gamle fjernvarmeværk bliver støj-generne langt mindre for naboerne i Blegdammen og andre steder. Dermed bliver anlægget langt bedre egnet til koncerter og andre store begivenheder, der kan være med til at skabe flere indtægter, end fodbolden alene kan klare.

På grund af de store ændringer i forslaget skal det nu på ny i en såkaldt 'forhøring' med offentlig debat, før byrådet i slutningen af januar kan træffe en endelig princip-beslutning, så der kan udarbejdes en rigtig lokalplan.

Enhedslisten og V-folk imod

Under debatten og den efterfølgende afstemning onsdag, var det kun Enhedslisten samt de to Venstre-medlemmer Lars-Chr. Brask og Annie Larsen, der var imod det nye forslag.

Enhedslistens Henrik Stougaard argumenterede med, at der ville blive uløselige støjproblemer ved at placere boliger ved fodbold-tribuner, og at anlægget i øvrigt var alt for stort, selv hvis Roskilde skulle rykke op i Superligaen.

Lars-Chr. Brask var især utilfreds med, at med dette stadion-anlæg forærer kommunen en værdi-forøgelse til ejerne af den professionelle fodboldklub .

Fra flertallet argumenterede især Daniel Prehn (S), Bent Jørgensen (V) og Evan Lynnerup (V) engageret for det nye stadion.

Den konservative Lars Lindskov måtte en tur udenfor døren og blev erstattet af Jesper Kejlhoff.

Lindskov var inhabil, fordi hans kommunikations-virksomhed i andre sammenhænge arbejder for Svogerslev-entreprenøren Hans Bo Hyldig, der står for oplægget til stadion-projektet sammen med en række bygnings-eksperter.

Tager lang tid

Borgmester Joy Mogensen (S) noterede i sin forelæggelse, at beslutningen om det nye stadion tager ekstra lang tid, fordi det er så stort et projekt, der vil få meget stor betydning for den fremtidige udvikling i Roskildes centrum.

- Til gengæld er det ændrede projekt, vi nu beslutter i aften, langt bedre end det første. Derfor er der god grund til at rose alle, som har været involveret i dette arbejde, der kan få meget stor betydning for byen og hele kommunen, forklarede hun.

På vegne af de øvrige syv medlemmer hos Venstre, der var for, talte gruppeformanden Bent Jørgensen:

- En vigtig forbedring i det nye projekt er, at der nu også bliver flere parkerings-pladser. Det nye stadion skaber ekstra værdi for Roskilde, og derfor er det helt i orden, at kommunen stiller grunden til rådighed, når vi fortsat ejer bygningerne.

- Komplekset rækker langt ud over fodbolden og vil også være til stor gavn for aktiviteterne i Roskilde-hallerne samt på Kildegården, fremhævede Bent Jørgensen.

Flere kunststof-baner

Han ønskede samtidig, at kommunen laver en plan for nye kunststof-baner i Svogerslev, Vindinge og Gundsømagle, så fodbolden i de mindre byer også fik bedre chan cer for at udvikle sig.

Daniel Prehn (S) fremhævede bl.a. de nye ungdomsboliger, som entreprenøren også skal sørge for i stadion-projektet.

- Samtidig med at vi støtter sport og kultur får vi også nogle mindre boliger, som unge kan betale. De har ellers meget svært ved at finde noget i Roskilde nu, og det vil være med til at skabe mere liv i byen, mente han.

Den socialdemokratiske ordfører ville gerne være med til at se på mulighederne for flere nye kunststof-baner i kommunen. Men han ønskede, at det skulle ske efter en samlet plan, fordi der ikke er penge til at lave det hele på én gang.

- Kunststof-baner til de mindre byer er ikke en betingelse for at godkende det nye stadion, fremhævede han.

Parkeringsproblemer

Roskildes sportsminister, formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen (SF), der var til sit sidste møde i byrådet, var ligeledes positiv overfor det nye forslag:

- Nu skal vi også have en fornuftig dialog med naboerne, og så skal det hele nok lykkes, mente hun.

Annie Larsen (V) var enig i den kritik, som kom fra hendes partifælle Lars-Chr. Brask:

- I siger, at det ikke koster noget for kommunen. Men vi kunne have fået langt mere for denne attraktive grund midt i byen. Samtidig er parkerings-problemet i området overhovedet ikke løst, hvis der en dag kommer rigtigt mange tilskuere til fodbold.

Godt initiativ

Den tidligere Gundsø-borgmester Evan Lynnerup, der samtidig er næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget, havde en meget klar holdning:

- For hele Roskilde er det en god idé uden udgifter at få et stort og moderne stadion, der både kan bruges til topfodbold og meget andet. Vi skal kun være glade for at private investorer og entreprenører er med til at skabe sådan et initiativ i samarbejde med kommunen.

Til Annie Larsen bemærkede Lynnerup, at der altid er p-problemer i alle byer, når en spændende fodboldkamp er på programmet.

Sportskomplekset

Det kommende byggeri i Rådmandshaven at et stort nyt stadion med plads til 10.000 tilskuere er langt mere end en opvisningsbane til fodbold.

I byggeriet indgår også ungdomsboliger, der bl.a. kan bruges af studerende og sportstalenter i Roskilde.

De store tribuner kommer ligeledes til at rumme mange andre funktioner:

Flere omklædningsrum til spillerne fra RB 06 og andre fodboldklubber, som vil bruge anlægget.

Et sportscollege med plads til unge talenter, der her kan forene deres uddannelse med sport på topplan, f.eks. hos håndbold-klubben.

Et sportshostel med billige værelser, der både kan bruges til overnatning for gæstende hold i Roskilde eller f.eks. deltager på messer og konferencer i Roskilde-hallerne lige ved siden af.

Sports-caféer med sund og rigtig mad til idrætsudøverne og andre i området.

Erhvervslokaler, som bl.a. er beregnet til fysioterapeuter og andre, der tager sig af idrætsfolkenes sundhed og eventuele skader.

Kommunen stiller grunden til rådighed og beholder ejendomsretten til anlægget.

Sportskomplekset skal betales af investorer og entreprenører, der kommer til at bruge op mod 250 mio. kroner på byggeriet. De skal så hente deres penge tilbage gennem de huslejer, der kommer fra de kommercielle dele af bygningerne og ved store sportsbegivenheder, musikkoncerter osv.