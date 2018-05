Storkelykke: Unger i reden

Derfor er storkemor og -far Ida og Emil ved at få rigtig travlt, når de skal stille ungernes store sult.

I weekenden lagde gartneriejer Jens Andersen mærke til, at storkene var begyndt at flyve i pendulfart frem og tilbage til reden med føde, hvilket er et sikkert tegn på, at mindst et af æggene er klækket.