Store skiftedag hos S

Roskildes socialdemokratiske regeringsparti, der har 15 ud af byrådets 31 pladser, holdt store Skiftedag ved mødet onsdag på rådhuset.

Rokaden startede, da partiets unge talent Daniel Prehn meddelte, at han flytter fra Roskilde. Derfor var han nødt til at udtræde af byrådet og opgive sin post som formand for Plan- og Teknikudvalget, som han ellers havde fået godt fat på.

Denne formandsplads blev så overtaget af den pensionerede politichef Jens Børsting, som dermed måtte forlade sin post som gruppeformand og medlem af det centrale økonomiudvalg. Partiet har nemlig en intern regel om, at den samme person ikke både kan være udvalgsformand og medlem af ØU.

Børstings plads i ØU blev så overtaget af kommunikationsrådgiver Camilla Moqvist, mens Prehn plads i byrådet blev overtaget af sygeplejerske Anne Marie Wulff Hedenborg.

Corona-erkendelse

Under møder i byrådet fortalte Daniel Prehn, at det faktisk var coronaen, som havde fået ham til at flytte fra Roskilde.

- I forvejen havde jeg bestemt mig til ikke at genopstille ved næste valg i efteråret 2021, fordi jeg ville have mere tid sammen med min kæreste og til at passe mit arbejde som jurist.

- Men da jeg fik corona, pakkede jeg kufferten og rykkede fra Ringparken og ind hos min kæreste i Rødovre. Her fandt jeg så ud af, at det er dejligt at leve sammen med en anden, og så kunne jeg lige så godt begynde på det med det samme.

Prehn forklarede, at han havde haft syv dejlige år i byrådet og nu var ked af at skulle sige farvel til en række gode kolleger. Bl.a. Karsten Lorentzen (DF), som han var blevet rigtig gode venner med.

