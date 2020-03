Store biler i stort uheld

Tirsdag middag blev Frederiksborgvej spærret for trafik, efter der skete et uheld, hvor en varebil blev klemt mellem en sættevogn og en betonkanon. Ifølge politiet skete uheldet, da sættevognen bremsede ned i forbindelse med at en bil foran skulle svinge væk fra vejen. Bag sættevognen kørte en varebil og en betonkanon.

Chaufføren i betonkanon kunne åbenbart ikke nå at bremse ned, så han prøvede at undvige varebilen ved at køre venstre om. Det lykkedes ikke, da betonkanonen i stedet for fik klemt varebilen op mod sættevognen. Betonkanonen endte i vejbanen til den modkørende trafik, førend den stod stille.