Storcenter er klar til kunderne igen

Roskilde Avis - 07. maj 2020 kl. 19:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er helt klar til at tage imod kunderne igen fra den kommende mandag.

Både RO's Torv ved Københavnsvej, der næsten har været lukket helt ned, og forretningerne i Bymidten i Roskilde Handel glæder sig over den snarlige genåbning af hele byens detailhandel.

I lighed med andre storcentre har RO's Torv været tvunget til at holde totalt lukket i to måneder. Ud af de i alt 70 forretninger har kun Føtex, Frellsen, apoteket og et par andre butikker haft åbent i denne lange periode .

- For alle vore mange butikker og alle de faste kunder har det været meget hårdt, fortæller centerchef Lisbeth Wilstrup.

- Men nu kan vi endelig lukke op igen, og det er på høje tid, så forretningerne nu endelig kan fortsætte.

Rent praktisk har centret i de seneste dage haft travlt med alle de praktisk forberedelser til genåbningen. Ikke mindst de mange sikkerhedsforanstaltninger, herunder det høje hygiejne-niveau, som der nu kræves.

Under lukningen har centret også haft en ordning kørende med at bringe varer ud til interesserede kunder, og Lisbeth Wilstrup er glad for, at det har været muligt at sørge for denne service.

Livet tilbage i byen Torben Stevold er formand for Roskilde Handel, der organiserer de mange butikker i Bymidten, men som også har RO's Torv som medlem.

- Hvor er det dejligt for vore forretninger og kunder, at vi nu for alvor kan lukke op. I de senere dage har vi allerede set, hvordan der er kommet stadig flere til byen, også nye kunder, der har fået øjnene op for Roskildes kvaliteter.

- Naturligvis er der nogle fysiske begrænsninger om at holde afstand og andre sikkerhedsforanstaltninger. Men jeg er sikker på, at både butikker og kunder nok skal gøre deres bedste.

- Vi har jo alle interesse i nu at få det til at fungere, så der ikke bliver noget tilbagefald. Det ville jo være forfærdeligt efter alt det, der allerede er gjort, siger Torben Stevold.

