Domsognets formand Anne Rosendal (forrest), næstformand Henrik Bondo (tv.) og kasserer Bjarne Hald stiller alle op igen ved det kommende valg til menighedsrådet. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Stor interesse for menighedsråd: 70 mødte frem i Domsognet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor interesse for menighedsråd: 70 mødte frem i Domsognet

Roskilde Avis - 19. august 2020 kl. 01:25 Af Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I

nteressen er stor for arbejdet i Domsognets Menighedsråd, hvor 70 deltagee tirsdag aften var mødt frem i Konventhuset til et første orienterende møde om det kommende valg. Her meddelte flere, at de gerne vil stille op til et kommende menighedsråd.

Et egentligt opstillingsmøde skal foregå 15. september inde i selve domkirken, så man er sikker på at have pladser nok - og samtidig kunne overholde corona-reglerne. Her vil deltagerne diskutere, om det er muligt at samles om en fælles liste.

I modsat fald kan interesserede frem til den 8. oktober opstille en alternativ liste, og så bliver der afholdt et egentligt kampvalg.

Den afgående formand Anne Rosendal, der genopstiller, orienterede om hovedlinjerne i menighedsrådets arbejde.

Indsats for unge

Næstformanden Henrik Bondo, der er kontaktperson i forhold til domsognets mange ansatte, fortalte om samarbejdet med personalet. Han genopstiller også.

Kasserer Bjarne Hald, der ligeledes søger genvalg, fortalte om domkirkens omfattende økonomi med en årlig omsætning på 35 mio., hvoraf de 22 mio. i indtægt stammer fra kirkeskat.

Henrik Bondo fortalte samtidig om nogle af de planer, som det afgående menighedsråd har lagt for den kommende periode.

Heri indgår oprettelsen af et egentligt udvalg for unge. I øjeblikket bliver denne opgave udført sammen med børne-området, hvilket har ført til, at der ikke er sket meget for de unge.

Et andet prioriteret område bliver en stærkere profilering af det omfattende og meget alsidige musikliv, der allerede nu foregår i kirken med flere kor, koncerter osv. Menighedsrådet ønsker, at endnu flere i Roskilde bliver opmærksommme på dette tilbud om musik af høj kvalitet.

Ros til kirkegårdene

Efter de forskellige oplæg var der mulighed for at stille spørgsmål eller komme med kommentarer.

Her var der ros til Domsognets forskellige kirkegårde - Østre, Gråbrødre og Gl. Vor Frue, fordi personalet formår at holde dem så flot, at det er en fornøjelse at komme på besøg.

Domsognets information gennem avisen og på de sociale medier fik ligeledes positive ord med på vejen, fordi det på den måde er let at følge med i arbejdet omkring domkirken.

tk